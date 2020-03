El capitán de Argentina le mete presión a Colombia en la Copa Davis

Tranquilo y centrado en lo que será la confrontación contra Colombia en la Copa Davis, el viernes y el sábado, se mostró el capitán del equipo argentino, Gastón Gaudio. Cuida todos los detalles previos a esta confrontación: su descanso, sus entrenamientos. No deja nada al azar y su máximo anhelo es volver a poner a su país en las finales del torneo que se jugará en noviembre, en Madrid.

Gaudio, ganador del Roland Garros en el 2004, exnúmero 5 de la clasificación de la ATP y con una larga experiencia en el circuito, quiere transmitirle a sus jugadores tranquilidad y madurez en esa serie.



En charla con EL TIEMPO, el capitán de Argentina aseguró que Colombia es el favorito por la altura y la localía, aunque asegura tener todas las armas necesarias para ganar, pese a no tener a sus estrellas Juan Martín del Potro, Diego Schwartzman y Guido Pella.



Pese a las bajas, son un equipo muy fuerte, ¿no?

Argentina es un país donde, por suerte, tenemos muchas opciones. Hay jugadores con un nivel muy alto y muy parejo. A pesar de que no esté Juan Martín del Potro o Diego Schwartzman o Guido Pella, tenemos un equipo bastante competitivo y podemos ganarle a cualquiera, como también puede pasar que podemos perder. Ayuda tener un nivel bastante parejo entre otros. Es una serie de Copa Davis como todas las demás, de visitante, que no es poca cosa.



Argentina es la favorita...

Está 50 y 50. Si tenemos que elegir un favorito, hoy el local tiene ventaja. Estar acostumbrados a estas pelotas, estar con su gente, que vive el tenis con mucha efusividad, es un punto a favor para Colombia. La serie será difícil y esperemos que Argentina la gane, porque será muy trabada. Cuando jugamos en el 2018, nosotros éramos claros favoritos, hoy lo son ellos.

¿Ve a Colombia fuerte?

De local es una serie muy difícil. Tiene a la mejor pareja del mundo y tiene jugadores que a esta altura se manejan muy bien. Va a ser una serie muy complicada. Saben cómo hacernos daño.

Gastón Gaudio. Foto: EFE / Mauricio Dueñas

¿Cómo imagina los partidos?

El tema de la altura es complicado. Hay mucho menos aire, te cuesta recuperarte, te agitas mucho más. Con la altura, los puntos serán mucho más cortos, no hay tantos peloteos y en ese sentido creo que se va a emparejar un poco. Creo que los principales rivales serán las pelotas y la altura, lo fundamental será adaptarse rápido a las condiciones.



¿Cómo ha sido la adaptación a la bola pinchada (sin presión)?

Es como todo, practicar, estar la mayor parte del tiempo en una cancha hasta sentirse lo más cómodo posible. Hay que tratar de jugar como a nivel del mar, cosa que es difícil.

El tenista argentino Juan Ignacio Lóndero realiza un servicio durante un entrenamiento este martes, durante un entrenamiento en Bogotá Foto: EFE / Mauricio Dueñas



Sus jugadores tienen mejor escalafón que los de Colombia...

Por suerte tenemos un equipo que sabe lo que es jugar la Davis. El único que no conoce este torneo es Juan Ignacio Londero, pero está en un nivel muy alto. Todos ya han vivido series importantísimas, un jugador como Leonardo Mayer ya ganó la Davis. Son tenistas con experiencia y con un recorrido en el circuito. Lo único que puedo transmitirles son detalles en situaciones límites del partido.



Londero ya ha jugado en Bogotá...

Cuando uno tiene experiencia en este tipo de escenarios, con la altura y las pelotas, puede llegar a ser más fácil. Pero nunca se sabe. Puedes llegar el viernes (mañana) y tirar todas las pelotas afuera y perder en 10 minutos, o podemos jugar en buen nivel.



FELIPE VILLAMIZAR

Redactor de EL TIEMPO

@FelipeVilla4