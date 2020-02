Fabiola Zuluaga se estrena como capitana de Colombia en la FedCup

Atrás quedaron esos años en los que se ponía la camiseta de Colombia y empuñaba su raqueta para sudar hasta la última gota para arle al país la victoria como tenista en la FedCup, el equivalente femenino de la Copa Davis.

Fabiola Zuluaga, la mejor tenista en la historia del país, comienza hoy su camino como capitana del equipo de FedCup, en Santiago de Chile, dirigiendo a María Camila Osorio, María Fernanda Herazo, Emiliana Arango, Yuliana Lizarazo y María Paulina Pérez.



Zuluaga, de 41 años, fue la raqueta principal de la Selección Colombia de 1995 al 2003 e integró el equipo que ascendió al Grupo Mundial (2003). Es la colombiana que más partidos de FedCup ha jugado (58, con 42 triunfos). Hoy empieza su nueva labor desde el banquillo, contra Venezuela (desde las 8 a. m.).

¿Cómo afronta este nuevo reto?

Es una responsabilidad muy grande. Tengo mucha ilusión. Quiero transmitirles tranquilidad y seguridad a las jugadoras, porque es una oportunidad muy bonita para pelear un ascenso a un Grupo Mundial, sabiendo que es un grupo joven, pero que en su mente tienen esa meta de hacerlo bien. Ellas quieren ganar la mayor cantidad de partidos posibles. Las veo bien, con ganas de entregarlo todo mañana (miércoles).



Con su experiencia, ¿cuál puede ser su aporte?

Ellas ya han jugado juntas, esa es una ventaja, que se conozcan de hace varios años. Mi misión es tratar de transmitirles mucha seguridad en el campo. Será muy bueno hablares en cada cambio de lado. Para mí es muy claro que desde afuera se puede ver más fácil el partido y así analizar cuáles son las debilidades de nuestras contrincantes y así sacar ventaja. Lo importante es que han sido receptivas y saben que todas llevamos el barco para el mismo lado.

Fabiola Zuluaga, en su época de tenista. Foto: AFP



¿La ven con mucho respeto?

Ellas están muy receptivas a mis indicaciones. Me han manifestado su alegría por estar en esta nueva etapa de Colombia en la FedCup. Están tratando de dar lo mejor. Igual, yo no me meto mucho en su tenis, ellas están formadas, lo mío es aportar por los laditos y ellas están contentas en ese tema. Quieren comerse la cancha y quitarse esos nervios previos al inicio del torneo.



¿Cuáles son esas indicaciones por los ‘laditos’ que les da?

Les digo que sobre todo hay que jugar con el corazón. Me fijo en las fallas del oponente para hacerles un cambio de estrategia, eso es en lo que más profundizo. Ellas tienen su plan de juego, tienen su manera de jugar, y están bien armaditas, así que de esa forma nos entendemos.



¿Se siente raro vivir la FedCup ahora desde afuera?

Estar del otro lado, al principio, es diferente. Me dan ganas de entrar a la cancha y pegarle a la pelota, pero soy consciente de que mi época ya pasó y ahora estoy enfocada en aportar desde la silla de capitán.

Toda esa experiencia acumulada por María Camila aporta mucho más, ¿no?

Ella está en la transición de juvenil a profesional. Tiene 3 torneos jugados como profesional, todavía le falta bastante como a todas, pero están conscientes de lo que tienen que mejorar, así como de sus puntos fuertes. Pero claro que Camila tiene más experiencia y hay que aprovecharlo. Lo importante es que sean unas profesionales en el campo y den hasta la última gota de sudor por Colombia.

Equipo colombiano. Foto: Fedecoltenis



¿Cómo analiza a sus rivales?

Venezuela es un equipo parejo. Comparándolas con las nuestras, tienen un tenis parecido y el triunfo puede ir para cualquier lado. Paraguay es la siembra uno del torneo, son las jugadoras por vencer, no se tiene nada que perder contra ellas y sí hay mucho que ganar. Ya definiré quién juega dependiendo de cómo las veo física y anímicamente, que es algo muy importante.



Felipe Villamizar M.

Redactor de EL TIEMPO

@FelipeVilla4