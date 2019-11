'Sé cómo ganarles un 'grand slam' a Federer, Nadal y Djokovic': Zverev

La historia dirá que dentro de muy pocos años, los legendarios tenistas Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic ‘colgarán’ sus raquetas para ponerle fin a una época de leyenda en la que ocuparon los primeros puestos de la ATP y se repartieron los títulos de los grand slam. Asimismo, llegará una nueva generación de tenistas que ya han empezado a pisar fuerte para ser los próximos jerarcas de este deporte.

Dentro de esa nueva baraja de jóvenes tenistas aparece el alemán Alexander Zverev, quien a sus 22 años ha sabido ser el tercer mejor jugador del mundo (hoy es sexto) y ha ganado torneos de la categoría Masters.



En entrevista con EL TIEMPO, Zverev habló de sus logros, de su padrino deportivo, Federer, del inicio de un 2019 difícil para él y de tener la clave para poder ganarle al Big Three un título de grand slam, así como de su partido de exhibición en Bogotá el próximo 22 de noviembre.



No fue el inicio de temporada que esperaba...



Debo aceptar que el inicio de temporada no fue fácil. Tuve problemas personales, creo que afectaron un poco mi tenis. Mi padre no viajó conmigo a algunos torneos por motivos médicos. Terminé mi relación con mi expareja. Poco a poco me fui encontrando, y el tenis me ayudó a despejarme un poco de los malos momentos.



Todo eso hizo que mostrara una versión sorpresiva suya...



Estuve impotente por lo que me pasaba. Obviamente, no jugué de la forma como yo hubiese querido. Cuando saltaba a una pista a entrenar me encontraba muy bien, pero cuando llegaba el momento de jugar un partido oficial no sé qué era lo que me pasaba, que las cosas no fluían como yo quería.



Ya superó ese momento y fue finalista en Shanghái...



Siento que estoy jugando los mejores partidos de esta temporada, venciendo a jugadores importantes y demostrando una vez más que si estoy bien, puedo plantarle cara a cualquier jugador. Siento que estoy yendo por el camino correcto, pero, obviamente, aún tengo que mejorar en ciertas cosas para volver a mi mejor nivel.

Alex Zverev se coronó con el Másters 1000 de Madrid en 2018. Foto: EFE

Recientemente dijo que quiere ganar un grand slam a Nadal, Djokovic y Federer,

¿cómo puede lograr ese desafío tan grande?



En los últimos años he logrado ser el número 3 de la clasificación mundial de la ATP. He derrotado a Djokovic y Federer en varias ocasiones, en grandes partidos. También he ganado tres Masters 1.000 y un Torneo de Maestros. Sé lo que se necesita para vencer a Federer, Nadal y Djokovic y ganarles un título de grand slam a ellos, los mejores del mundo en nuestro deporte.



Necesito estar lo mejor física y mentalmente y estar preparado para, potencialmente, tener que vencer a los tres jugadores seguidos en un grand slam. Se puede lograr. Es tener el poder de la mente y un juego físico avasallador. Siempre dije que si queremos ganar grandes títulos para los jugadores más jóvenes, también tenemos que competir contra esos jugadores.

Necesito estar lo mejor física y mentalmente y estar preparado para, potencialmente, tener que vencer a los tres jugadores seguidos en un grand slam FACEBOOK

TWITTER



¿Qué opina de la nueva generación, que usted lidera?



Veo que tal vez todavía haya diferencias en cómo actuamos en la cancha, cómo nos comportamos en la cancha, en comparación con los tenistas más veteranos. Espero que, como jóvenes, aprendamos para que, entonces, el tenis sea interesante. Los seguidores de Federer y de Nadal se enamorarán de los nuevos jugadores.



¿Cómo es su amistad con Roger Federer, el mejor tenista de la historia?



Afortunadamente he podido desarrollar una gran relación con Roger en los últimos años. Disfruté siendo su compañero de equipo los últimos tres años en la Laver Cup, aprendiendo de su experiencia, siguiendo los consejos que nos daba. Fue genial pasar un tiempo de calidad con él. Esperemos que podamos continuar esta amistad por muchos años más y seguir recibiendo todos los consejos para evolucionar en mi juego y ser mejor cada día.



¿Cómo fue que surgió esa amistad?



Lo conocí en un torneo en Hamburgo, cuando era muy joven. Le pedí que me firmara un autógrafo y se tomara una foto conmigo. Él era mi ídolo cuando era más joven y apenas estaba comenzando a crecer en mi juego. Así que me quedé sin palabras cuando lo conocí en la sala de jugadores una vez que llegué a disputar este torneo. Conocer a un ídolo es una experiencia inimaginable.



¿Qué hace Alexander Zverev por fuera del tenis?



Me encantan los autos, los deportes y salir con mis amigos, y jugar Fifa en el PlayStation. Mi deporte favorito, fuera del tenis, claramente es el baloncesto. Soy un gran fanático de Heat de Miami. Veo todos los partidos de la NBA, pago suscripción para no perderme estos encuentros.

Alexander Zverev, campeón de Montreal. Foto: AFP

¿Qué consejos le da Federer?



Seguir haciendo mi potente juego y ser positivo en momentos en los que no se me está dando con facilidad un partido, no irme de la pista. Todo esto para que yo pueda estar convencido de que puedo lastimar a mis rivales, incomodándolos con mi combinación de golpes y ser más ofensivo con mis disparos.



¿Cómo se siente jugar contra un amigo y también contra el mejor tenista de la historia?



Obviamente, lo respeto mucho, pero cuando estoy en el lado opuesto de la red trato de ganar a toda costa, sin importar que esté enfrentando al mismísimo Roger Federer. Sé que tengo que conseguir mi mejor juego posible, porque de resto nada será suficiente para vencer a un rival tan completo. Me preparo mentalmente para una batalla, porque sé que eso es lo que se necesita para ser un campeón como Roger.



¿Qué significa para usted jugar contra Federer en Bogotá?



Roger me ha dicho lo asombrosos y apasionados que son los fanáticos colombianos, así que estoy muy emocionado de experimentar eso de primera mano. Será la primera vez que vaya a Colombia, y siempre me encanta visitar nuevos países. Estoy seguro de que será una experiencia muy especial y que recordaré para siempre.



¿Cómo imagina ese partido de exhibición?



Voy a aprovechar esto como otra gran oportunidad para compartir la cancha con Roger y hacer todo lo posible para vencerlo. A nadie le gusta perder, así que haré todo lo posible para tratar de ganar mi primer partido frente a los fanáticos colombianos en el Movistar Arena.



¿Qué lo motivó a visitar Colombia?



Me invitaron a unirme a Roger en esta gira por América Latina, y pensé que podría ser una oportunidad única en la vida para hacer algo así. Normalmente tomaría esta semana para mis vacaciones, pero sabía que sería una gran oportunidad para jugar frente a nuevas multitudes y ver una parte del mundo que realmente no conozco bien. ¡Espero estar en Colombia muy pronto!

FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de Deportes EL TIEMPO@FelipeVilla4