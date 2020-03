La defensa de Alejandro González: ‘No estoy en la Davis por amiguismo’

El año pasado hubo una enorme polémica en el tenis colombiano por la forma como los jugadores ‘veteranos’ de la Copa Davis, encabezados por Santiago Giraldo, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, pasaron por encima del entonces capitán Pablo González y sacaron de la nómina, que ya se había anunciado, al juvenil Nicolás Mejía para incluir a Alejandro González.

Este movimiento de ajedrez dejó mal parado al equipo, luego del audio que publicó EL TIEMPO, en el que Giraldo Farah y Cabal le contaban a Mejía cómo fue que lo sacaron.

En el centro de esta polémica quedó Alejandro González, quien se vio que fue incluido por ser de esta “familia”, como se hacen llamar.



Sin embargo, González habló con este diario y aseguró que no está por “amiguismo” en el equipo, habló de lo sucedido, de Mejía y de la serie de Copa Davis contra Argentina.



¿Cree que está en el equipo por amiguismo?

A ver… Lo primero que debo decir es que esa situación, la verdad, fue el mismo Nico que le dio el manejo que él quiso y ya, qué más puedo decir. Yo siempre he estado trabajando y me he sentido en muy alto nivel. En lo que he tenido de experiencia en Copa Davis es un torneo diferente, no es lo mismo que el circuito normal y ya está. No pienso mucho ni en eso. Fue una situación que ya está. Todo el mundo aprende lo que quiere aprender de la situación.



¿Pero está por amiguismo, sí o no?

No, no estoy por amiguismo en el equipo de Copa Davis. Lastimosamente en nuestro país el tenis es un deporte muy desconocido. Somos muy pocas las personas que hemos podido vivir el tenis desde adentro. Ni siquiera culpo a la gente cuando hay una crítica o un desconocimiento de algunos de ustedes los periodistas, así uno sepa que no es así. Yo veo las cosas muy diferentes. Lo que uno intenta es trabajar más duro para poder sacar los mejores resultados para Colombia. Todo es desconocimiento.



Su escalafón en la ATP el año pasado no era el mejor y su ritmo, tampoco, ¿eso no es importante para estar en la Davis?

Creo que en ese sentido puede ser un factor importante, pero no es el más definitivo, hablando del escalafón. Esta es una competencia muy diferente. Se tiene un entrenador en cancha, hay un público y hay otras circunstancias con las que uno no juega en el circuito. Hay otros factores que deben entrar en juego para conformar un equipo.

Alejandro Gonzalez, tenista colombiano. Foto: AFP



¿Mejía podrá estar en el equipo o tiene las puertas cerradas?

Claro que sí puede. Estoy seguro de que estará. El mejor consejo que le puedo hacer es seguir trabajando día tras día con ilusión, con humildad, que estoy seguro, porque es la realidad que él es nuestro futuro en el tenis. Es uno de los chicos que vienen. Esto no es una profesión fácil, pero con trabajo y perseverancia de una forma llegan los resultados y las oportunidades.



Hablando de la confrontación contra Argentina, ¿ve opciones de ganar?

Todo es muy relativo. Argentina es un gran equipo y no es misterio para nadie. Es uno de los países más fuertes a nivel mundial en este deporte. No está Diego Schwartzman ni Guido Pella, pero está Juan Ignacio, que es un jugador de gran categoría o Leonardo Mayer, de mucha experiencia. No hay que entrar mucho al detalle si han jugado más que nosotros o si han ganado más. La semana previa de entrenamiento es la que marcará la diferencia. Es verdad que Cabal y Farah han jugado poco, pero tienen mucha experiencia, por ejemplo. Será una serie difícil y apretada, pero tenemos que confiar en lo que tenemos.



¿La altura les pesará a ellos?

Será determinante, por eso elegimos a Bogotá como la sede. Esa es la ventaja de la localía. No quiere decir que sea algo definitivo, porque sabemos contra el país que jugamos. Con la altura puede que se igualen las cargas.



Argentina es la clara favorita, ¿no?

Siendo objetivos, ellos saben que tienen la presión por lo que es Argentina en el tenis, por su trayectoria, por su cultura. Nosotros haremos nuestro mejor papel, porque sabemos las armas que tenemos, la calidad de jugadores que somos, la experiencia que tenemos. Debemos tomar todas esas cosas a favor para luchar por ese porcentaje de posibilidades que tenemos, exprimirlo y sacarlo al máximo.

Alejandro González, tenista Colombiano. Foto: AFP



¿Cómo ha sido este año?

Empezamos un nuevo año, con nuevos objetivos. Comencé jugando unos torneos futuros en Estados Unidos. El objetivo era jugar la mayor cantidad de partidos posibles, sumar en mi ritmo físico. Los últimos dos torneos fueron muy positivos. En el último Futuro en Estados Unidos y el Challenger de Morelos me sentí muy bien, es un torneo que anteriormente había jugado y es una plaza que me gusta. Fueron buenos los resultados, obviamente pudo ser mejor, pero creo que son mucho más las cosas positivas.



¿Qué fue lo positivo?

Soy una persona que me cuido mucho en lo físico. Soy de esos jugadores a los que les gusta estar mucho en cancha, en gimnasio, lo necesito, sobre todo por mi parte mental. Se nota que hice una buena pretemporada, mi físico me respondió muy bien y eso me da una confianza en la parte mental, que es muy importante en este deporte.



¿Cómo está la parte mental en una carrera en la que tiene puntos altos y puntos bajos entre una semana y otra?

En los últimos dos años, después de la operación del Aquiles, lo que más me ha faltado es consistencia. De repente tengo giras que el nivel está muy alto y por momentos, en torneos de menor nivel, no logró mantenerme. Es algo que también tiene que ver con el cambio del tenis y su sistema del escalafón. Me afectó en que me tocó lugares que no conocía, superficie en las que no me sentía cómodo. Estoy buscando esa consistencia y físicamente debo mejorar patrones para encontrar el rendimiento máximo. Hoy en día estoy en buen nivel, mi cabeza y yo estamos bien.

Estoy buscando esa consistencia y físicamente debo mejorar patrones para encontrar el rendimiento máximo. Hoy en día estoy en buen nivel, mi cabeza y yo estamos bien. FACEBOOK

TWITTER

¿Es raro pasar de jugar torneos ATP, de grand slam o jugar torneos menores como los futuros?

Raro, no. Llevo las cosas con humildad. A muchos jugadores les puede pasar que se sienten incómodos por haber estado top-100 y ahora juegan campeonatos menores. Hay un camino y hay momentos en los que hay que jugar torneos de menor nivel. Hay que buscar lo que mejor le favorezca a uno.

Datos de la serie contra Argentina

Capacidad. La serie de Colombia contra Argentina en los clasificatorios de la Copa Davis se jugará en el Palacio de los Deportes, de Bogotá, escenario que tendrá un aforo para 3.500 personas.



Boletas. Se pueden comprar a través de Tu Boleta, comercializadora oficial para esta confrontación. Hay dos tipos de planes. Comprar el abono por los dos días a un precio de 150.000 pesos o comprar las entradas por día y que cuestan 100.000 pesos, cada una. Hasta el momento se han vendido el 40 por ciento de las entradas.



Cancha. Esta serie se jugará sobre polvo de ladrillo para intentar frenar los juegos rápidos que querrán implementar los argentinos.



Pelota. En Bogotá se jugará con una bola pinchada o sin presión, para que viaje más lento por la altura.



FELIPE VILLAMIZAR M

Redactor de EL TIEMPO

@FelipeVilla4