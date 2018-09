Colombia se juega ser cabeza de serie en el Grupo Mundial de la Davis

Aunque fuera con el cambio de formato, Colombia ya podrá decir que hace parte del Grupo Mundial de la Copa Davis a partir del próximo año. Pero antes de entrar en el olimpo del tenis, el equipo nacional deberá verse las caras con Argentina, en San Juan, un rival de los más pesos pesados del planeta que querrá hacer valer su localía y su palmarés para ingresar por la parte de arriba del cuadro el próximo año.

El equipo argentino está integrado por Diego Schwartzman (número 14 de la clasificación de la ATP), Guido Pella (62), Horacio Zeballos (31 del mundo en dobles) y Máximo González (41 en dobles).



El conjunto colombiano lo conforman Daniel Galán (209), Santiago Giraldo (410), Cristian Rodríguez (501) y Alejandro Gómez (316 en dobles). Los doblistas Robert Farah y Sebastián Cabal, número 9 y 10 del mundo respectivamente de ese escalafón, se bajaron de la convocatoria.



El debut de Colombia en la élite del tenis será en 2019, año donde entrará a regir el nuevo formato desarrollado por la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés) y la empresa Kosmos. El nuevo Grupo Mundial constará de dos fases: la primera, unas eliminatorias donde participarán 24 países y que se jugarán con el actual sistema: series local-visitante y a 5 puntos. La segunda fase será en el mes de noviembre donde estarán 18 países reunidos durante una semana y en una única sede.

El ganador de esa llave entre Colombia y Argentina será sembrado en la primera fase de Grupo Mundial de 2019, lo que le permitiría tener un sorteo más accesible. Además, el triunfar en la serie significa conseguir una mayor cantidad de premios en metálico para los jugadores y la Federación.



“Sabemos la responsabilidad que tenemos. Nos estamos jugando una final de la zona americana y es algo grande. Además, tenemos la oportunidad de que si ganamos estaremos en la parte de arriba del Grupo Mundial y enfrentar a un rival no tan duro, sabiendo que los equipos que estén serán muy fuertes”, le dijo a EL TIEMPO Pablo González, capitán del equipo colombiano.



En este momento, Colombia es el cuarto mejor país de la Zona Americana, ubicándose en la posición número 17 y solo por detrás de Argentina (2º), Estados Unidos (6º) y Canadá (14º). A Estados Unidos no se le incluye porque, en su condición de actual semifinalista de Copa Davis, ya tiene cupo asegurado a la fase final de Grupo Mundial de 2019.



Del duelo entre Argentina y Colombia quedará libre un cupo (ya que el ganador irá directo a las eliminatorias de febrero de 2019); entra tanto, Canadá también estará jugando playoff en contra Holanda, y si gana, también iría al Grupo Mundial, lo que deja tres cupos disponibles para los mejores de la Zona Americana (que serían para el perdedor del duelo Colombia-Argentina, Brasil y Chile). Si Canadá pierde contra Holanda, los cupos serán entregados a Canadá, el perdedor de la serie Colombia-Argentina y Brasil.



Por esto un triunfo de Colombia es importante. No hay que conformarse con estar en el Grupo Mundial, una meta por la que se llevaba trabajando desde hace muchos años. Ya que se dio, sin importar que haya sido por un cambio de formato, hay que comenzar a competir sin excusas de la clase de rivales, porque de ahora en adelante pelear con los grandes será algo normal.



