El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, declaró después de perder la final del torneo de Belgrado ante el ruso Andrey Rublev, que tiene una dificultad en su salud producto de una enfermedad, sin precisar cuál.

'No es covid'

"No se trata de coronavirus, no quiero dar más detalles, pero es algo que me afecta al metabolismo", dijo el tenista tras este partido.



Luego, el tenista agregó: "Es preocupante tener esa sensación en la pista. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. El juego 5-4 fue un juego largo y fue entonces cuando comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo", confesó



El tenista serbio sí dio numerosas muestras de cansancio durante el partido e incluso usó toallas con hielo en los descansos.



"Nunca me había pasado, igual en las primeras etapas de mi carrera, pero primero Montecarlo y luego aquí. Por eso creo que está relacionado con la enfermedad que he pasado, que fue algo duro físicamente y también en salud", dijo Djokovic.

Esta semana, antes de disputar la final con Rublev, Djokovic se enfrentó al ruso Karen Khachanov (n.26), y a los serbios Laslo Djere (n.50) y Miomir Kecmanovic (n.38), después de haber jugado anteriormente este año sólo cuatro partidos.



EFE