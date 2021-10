Así invierte su fortuna el tenista español Rafael Nadal

Rafael Nadal es uno de los mejores tenistas del mundo y uno de los más ganadores en la historia de la era abierta. Desde que debutó como profesional en 2001 en torneos challenger, ha recibido más de 125 millones de dólares, según estimaciones de Forbes, gracias a los 88 trofeos que ha ganado, entre ellos, 20 títulos de Grand Slam.



Rafael Nadal, con el título de Roland Garros. Foto: EFE

Nadal ocupa actualmente el quinto puesto entre los tenistas mejor pagados del mundo, según el listado de ganancias publicado por Forbes el pasado mes de agosto. Durante el último año de competición, el deportista español ganó 27 millones de dólares.



Actualmente, el múltiple ganador de Roland Garros se encuentra inactivo por una enfermedad denominada síndrome de Müller-Weiss. Pero, si su salud se lo permite, el próximo año podría llegar a ganar un millón de dólares por cada aparición en torneos de exhibición y eventos publicitarios.



Es importante resaltar que este estimado de ingresos no contempla el dinero que recibirá por parte de sus patrocinadores, entre los que se encuentran marcas como Nike, Babolat, Richard Mille y Amstel.



Por este concepto, se espera que el tenista reciba entre 3 y 4 millones de dólares por acuerdo. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es: ¿en qué gasta su dinero el deportista?

Automóviles

En el garaje de Rafael Nadal se puede encontrar un Aston Martin DBS, un Mercedes-Benz SL55 y un Ferrari 458 Italia, cuyo modelo más barato asciende a los 220.00 dólares. En total, sus vehículos están avaluados en más de 760.000 dólares. Además de las marcas mencionadas, Nadal es embajador de Kia, lo que le ha permitido sumar al Kia Stinger GT a su amplia colección de coches.



Viviendas

Entre las propiedades del tenista se encuentra un chalet de 7.000 metros cuadrados valorado en 4,3 millones de dólares en Mallorca, una villa de lujo en República Dominicana valorada en 643.000 dólares y un edificio inmobiliario del siglo XIX situado en el corazón de Madrid avaluado en 30 millones de dólares.

Nadal ocupa el quinto puesto en la última lista Forbes de los tenistas mejor pagados del mundo. Foto: AFP

Relojes

Nadal mantiene una estrecha relación con el fabricante de relojes Richard Mille. Por ejemplo, para la final del US Open del año 2019, el tenista utilizó la serie limitada del RM 27-03 con la bandera de España. Este reloj cuesta unos 725.000 dólares. Un año después, en Roland Garros, llevó un RM 27-04 Tourbillon Rafael Nadal, una edición limitada de 50 piezas cuyo precio no ha sido comunicado oficialmente por la marca, pero que se podría situar en torno al millón de dólares.



Barcos

Rafael Nadal es un amante de los barcos. Así lo demostró en 2020 cuando adquirió el 80 Sunreef Power Great White, un catamarán valorado en más de 5 millones de dólares, según Forbes. Esta embarcación fue galardonada con el premio Best Cat de la 33 edición de los premios Best of The Best que otorga la revista de lujo norteamericana Robb Report.

Filantropía

El tenista español invirtió 1,25 millones de dólares en la Rafael Nadal Academy by Movistar en 2008. Se trata de un proyecto que les da la posibilidad a jóvenes tenistas de entrenar con la misma tecnología y al mismo nivel que un deportista profesional.

