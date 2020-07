Arranque de la gira americana de tenis sigue en duda

No hubo 'humo blanco' para la realización de la gira americana de tenis en pista dura, tras la reunión que sostuvieron este lunes miembros de la ATP y los jugadores.

En principio la idea era arrancar el 14 de agosto con el Open 500 de Washington, sin embargo no hay nada claro, pues las condiciones en Estados nidos no son las mejores en el tema de la salud.



Por tal motivo, la principal conclusión de la reunión es hacerle seguimiento a la evolución del problema y a finales del mes de julio se tomará una determinación sobre el particular.



EL TIEMPO conoció con fuentes de la ATP y de la WTA que existen dos temores para la realización de la gira americana, en la que está contemplada el US Open.



Lo primero la preocupación tan grande por la propagación de la covid-19 en Estados Unidos y un posible contagio de los tenistas europeos y sus equipos, que tendrían que desplazarse a este país.



El segundo tema que temen es que después estos tenistas y sus grupos deberán volver a Europa para disputar la gira en arcilla, contando el Roland Garros, y el miedo de transportar el virus a este continente, que ha venido bajando los contagios, pero que ha sufrido rebrotes.



" El tema de que dejen entrar a jugadores a Estados Unidos y luego puedan venir a Europa sin problemas. Es una incertidumbre la que se vive", le dijo a este diario una fuente cercana a los tenistas españoles, que pidió que no se revelara su identidad.



