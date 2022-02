Un varón de 35 años que acosó a la tenista Emma Raducanu hasta en su domicilio en Londres, no podrá acercarse a la sorprendente campeona del último US Open durante cinco años, indicó este miércoles un tribunal británico.

Amrit Magar, un antiguo repartidor, acudió en tres ocasiones entre noviembre y diciembre de 2021 al domicilio de la jugadora de 19 años.



Allí decoró un árbol y le dejó un ramos de flores con una carta en la que le decía que ella "merecía el amor". El hombre, originario del noreste de Londres, también había enviado a la campeona británica un dibujo para mostrarle las "23 millas" (37 km) que caminó para acudir a su casa, en el sureste de la ciudad.

La decisión del tribunal

Según el tribunal de Bromley (en Londres), Emma Raducanu sintió que su "libertad le había sido arrancada y que debía mirar continuamente a su espalda" para asegurarse de que no la seguían. El acosador, apellidado Magar, recibió este miércoles una prohibición de acercarse a la campeona durante cinco años.



No podrá contactar con Emma Raducanu ni con sus padres, ni acercarse a menos de una milla (1,6 kilómetros) de su calle o acudir a unas instalaciones en las que la tenista esté compitiendo o entrenándose.



Magar había sido arrestado después de que el padre de la N.1 de la clasificación ATP, alertase de su presencia, detectada por una cámara de vigilancia, y de que echase en falta una zapatilla de deporte que había dejado en el exterior. Magar afirmó ante las autoridades que se sintió "atraído" por Raducanu después de su victoria en el US Open, y que tomó la zapatilla "como recuerdo", pensando que pertenecía a la joven.



Raducanu vive un inicio de temporada discreto sobre las pistas. Eliminada en 2ª ronda del Abierto de Australia a mediados de enero, no pudo completar su partido el martes en el torneo de Guadalajara (México) por una lesión en la cadera izquierda.



AFP

