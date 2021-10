Emma Raducanu quedó afuera en la primera ronda del Indian Wells

En su primer partido tras su sonado triunfo en el Abierto de Estados Unidos, la joven tenista británica Emma Raducanu fue eliminada el viernes en su estreno en el torneo de Indian Wells por la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich.



Raducanu, de 18 años, cayó por 6-2 y 6-4 ante Sasnovich, quien ocupa el número 100 del ranking de la WTA y no posee ningún título en su palmarés. La británica decepcionó con un tenis muy impreciso y alejado de la versión con la que conquistó el Grand Slam neoyorquino el pasado 11 de septiembre sin perder un solo set.

Primó la experiencia

Emma Raducanu, con su trofeo del US Open. Foto: EFE

"Aliaksandra es una oponente experimentada. Yo me tuve que adaptar a las condiciones, era mi primera vez en Indian Wells y fue mejor que yo. Mereció ganar", reconoció Raducanu.



"De alguna forma me alegro de que lo que pasó hoy haya sucedido, para poder aprender, tomarlo como una lección. Así en adelante tendré más experiencia", recalcó la británica, quien se dio a conocer apenas a mediados de este año al alcanzar los octavos de final en Wimbledon.



Raducanu, que saltó del puesto 150 del ranking mundial al actual 22 gracias a su triunfo en Flushing Meadows, no se encontró cómoda en ningún momento de su estreno en Indian Wells (California), torneo de categoría WTA 1000.



Aunque llegó a dominar 4-2 en el segundo set, Raducanu no pudo exhibir el juego inexpugnable con el que asombró al mundo del tenis en Nueva York, donde se convirtió en la primera ganadora de un Grand Slam arrancando desde la fase previa y en la campeona más joven de un 'Major' desde Maria Sharapova en 2004.



Sasnovich logró quebrar en el tercer y el séptimo juego para ganarle el primer set a Raducanu, un logro que no alcanzó ninguna de las 10 rivales de la británica en Flushing Meadows. En la segunda manga, Raducanu perdió su servicio a la primera pero se recuperó rápidamente quebrando en el segundo y sexto juego.



Con 4-2 a su favor, la británica parecía que aceleraba hacia la tercera manga pero Sasnovich no dejó escapar su oportunidad y aprovechó los errores de su joven oponente para remontar y sellar su triunfo. En la siguiente ronda la bielorrusa enfrentará a la rumana Simona Halep, undécima sembrada y ganadora de dos títulos de Grand Slam.

Leylah Fernández avanza

Antes de la inesperada eliminación de Raducanu, el resto de candidatas al título en la desértica Indian Wells solventaron sus cruces sin mayores apuros.



La joven canadiense Leylah Fernández, sorprendente subcampeona del pasado Abierto de Estados Unidos, venció a la francesa Alizé Cornet por 6-2 y 6-3.



Fernández, de padre ecuatoriano y número 28 de la WTA, jugará la siguiente fase ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, número 13. La polaca Iga Swiatek, segunda sembrada del torneo; la ucraniana Elina Svitolina, cuarta cabeza de serie, y la bielorrusa Victoria Azarenka, ex número uno mundial, también avanzaron de fase.



