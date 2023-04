Desde el 28 de febrero, cuando la cucuteña Camila Osorio se retiró lesionada durante su debut en el WTA de Monterrey, las esperanzas inmediatas del tenis femenino colombiano se depositaron en Emiliana Arango.



La antioqueña, de 22 años, ha tenido en el arranque de este 2023 un notable ritmo de competencia que le permite ilusionarse después de cuatro temporadas en las que ha estado afectada por una extensa lista de problemas de salud, que incluye una delicada cirugía de cadera y otra de menisco.

Emiliana Arango, tenista colombiana. Foto: Fed Cup

Así lo demostró esta semana, con su primera victoria en un torneo de categoría 250 luego de cuatro años, gracias a su debut triunfante en la Copa Colsanitas. Y así lo ratificó en charla con EL TIEMPO antes de presentarse como la mejor raqueta del equipo nacional en el grupo I de la Billie Jean King Cup (primera fase previa del mundial de tenis de mujeres), que empieza este martes, en Cúcuta, con la ausencia de Osorio y un objetivo en la mente de Arango: “Llevar a Colombia a la ronda final”.

Arango habla con EL TIEMPO

Emiliana Arango fue semifinalista del orneo de individuales femenino de US Open Junior 2017. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Qué balance hace del torneo en Bogotá y lo que ha sido el arranque del año?

La verdad estoy triste por no haber podido ganar mi partido de segunda ronda en la Copa Colsanitas, pero también estoy muy contenta de poder estar sana porque desde el 2018 he tenido muchos percances y no había logrado jugar muchos torneos de nivel WTA.



¿Físicamente cómo está? Se le vio con un vendaje en el brazo derecho y un par de cintas en la pierna izquierda en Bogotá…

Estoy muy bien, la verdad lo de los parchecitos en la pierna es para cuidar una cicatriz y una raspada (risas). Y lo del brazo era más por prevención. Por suerte, estoy sana.

¿Cómo convive hoy con su cuerpo después de sufrir tantas lesiones a tan corta edad?

Uf, han sido muchas lesiones, la cirugía de cadera y la de rodilla fueron muy duras. La verdad trato de no pensar en eso ya que me estoy sintiendo muy bien… estoy saludable y quisiera seguir avanzando.



No hay mejor maestro que la enfermedad. ¿Qué lección rescata después de tantos dolores?

Son muchas lecciones y también muchas experiencias que la verdad no le deseo a nadie, son temas muy complicados que terminan haciéndose sentir. Al final nadie se entera de todo lo que pasa detrás y lo que hay que hacer para llegar a competir en un torneo. Son cosas que ya pasaron, yo ya no puedo cambiar nada, y me toca seguir aprendiendo y mejorando para tratar de que nada de eso vuelva a pasar.

Emiliana Arango. Foto: Fedecoltenis

Eugenie Bouchard decía esta semana que en el tenis las jugadoras están solas y que cuando se lesionan la soledad es aún peor...

Ella tiene la razón, esa es la verdad. El tenis es un deporte individual y, cuando ya estás lesionada, la gente te abandona todavía más porque no estás haciendo tu trabajo porque pues tienes que rehabilitarte. Pasar por lesiones tan duras, como las de ella y las mías, no es nada fácil.

A pesar de todo, usted nunca ha pensado en tirar la toalla. ¿Cómo ha construido esa fortaleza?

No ha sido fácil, pero ha sido lo que me ha tocado vivir, lo que me ha tocado aprender y aquí sigo luchando por mis sueños.



¿Cómo ha sido su trabajo mental?

Lo mental ha sido un trabajo muy constante y de mucho esfuerzo, tampoco ha sido fácil por ahí. Yo soy persona antes que tenista, así que todavía me frustro. Claramente muestro mis emociones en los partidos y tengo mucho por mejorar todavía. Por suerte tengo una psicóloga argentina que me ha ayudado mucho y a la que le debo bastante.



Hablando del juego como tal, ¿cómo ha sentido la evolución de su tenis en el último tiempo?

Me siento jugando muy bien, creo que estoy teniendo un nivel bastante alto, claro que estoy compitiendo con gente de la élite, y me siento muy contenta de poder hacerlo.



Este año empezó con nuevo entrenador. ¿Cómo se ha sentido con Ricardo Sánchez?

Creo que los resultados hablan por sí solos. Venimos ganando muchos partidos juntos, todavía no se nos da ganar un campeonato, pero lo estamos haciendo muy bien y tarde que temprano llegará el título.

Emiliana Arango. Foto: Sergio Acero, CEET.



A partir del martes será la raqueta número uno de Colombia en la Billie Jean King. ¿Cómo se siente al respecto?

Yo tengo un trabajo, que es dar lo mejor de mí, y eso es lo que iré a hacer, tratar de dejar a Colombia en lo más alto y luchar cada partido hasta el final.



¿Cuál es el objetivo?

Mi objetivo es que lleguemos al Grupo Mundial (la ronda final), eso es lo que quiero. La verdad tenía mucha ilusión con Camila, pero ella lastimosamente no está bien físicamente y eso es difícil.



El reto es histórico: Colombia no va al Grupo Mundial desde el 2003…

Así es, pero yo quiero llevarnos allá, ese es mi sueño y por eso voy a jugar.



¿Cuál es su gran meta para este año?

Estar saludable. Llevo muchos años sin estar sana y es lo que más quiero y espero. Principalmente quiero cuidar mi salud porque si no estoy saludable, de nada sirven las metas. Quiero cuidar mi cuerpo y que las cosas se vayan dando como tengan que ser.



ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

Redactor de DEPORTES

Twitter: @balagueraaa

felsar@eltiempo.com

