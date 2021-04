Wang, el primer reto de Arango en la Copa Colsanitas

Emiliana Arango abre este lunes para Colombia la participación en el cuadro principal de la Copa Colsanitas, cuando se enfrente a la china Yafan Wang.

Arango, después de María Camila Osorio, es la carta de la delegación local, y espera avanzar a la segunda ronda, aunque el partido no será fácil.



La raqueta colombiana está en la casilla 490 del escalafón internacional, no ha logrado ningún título de individual en su carrera como profesional, pero a sus 20 años hace parte del nuevo proceso de las damas en el tenis del país.



“Vengo jugando bien. He entrenado de la mejor forma y estoy emocionada por esta oportunidad”, dijo Arango.



Y agregó: “La altura es un factor importante y les afecta a unas y a otras. Esta vez, como siempre, será clave. Ojalá la pueda usar a mi favor”.



Emiliana Arango no se mete presión, aunque entiende que jugar en Bogotá, defendiendo al país, tiene su propósito.



“Ha ido difícil jugar este año. No hemos podido tener muchas oportunidades de hacerlo por el tema de la pandemia. Solo espero que en este torneo se vaya bien”, indicó.

Su rival tiene a la experiencia como su mejor arma, pues a los 26 años ya ha tenido algún recorrido.



Está ubicada en el puesto 79 del escalafón, es de las tenistas que toman parte en este certamen que puede llegar lejos, y Arango será su primera escollo.



Wang ha conocido el triunfo en tres ocasiones en torneos de dobles y en individual se impuso en el torneo de Acapulco en el 2019.



La china ha disputado 10 veces los torneos de ‘grand slam’, pero en ninguno de ellos ha superado la segunda ronda, fase a la que llegó en el Abierto de Australia del 2019, ese mismo año en Wimbledon y en 2018 y 2016 en el US Open.



Su entrenador es el australiano Allen Belobrajdic, pero también ha sido manejada por Karim Perona. Juega tenis desde los nueve años y la superficie en la que mejor se desempaña es la de arcilla.



