La decisión que pone en riesgo la realización del US Open

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este jueves la suspensión de todos los eventos a gran escala que necesiten un permiso de las autoridades de la ciudad hasta el próximo 30 de septiembre en un momento en el que la Gran Manzana está tratando de dar prioridad a los espacios públicos abiertos.

"Con el inicio del proceso de reapertura de Nueva York, los espacios abiertos accesibles son más importantes que nunca", dijo De Blasio en un comunicado remitido a la prensa.



La decisión pone en riesgo la realización del US Open, uno de los torneos de grand slam del tenis mundial, que fue reprogramado para jugarse entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre.



Otro torneo que quedó en riesgo es el Masters 1000 de Cincinnati, que este año se iba a disputar en la ‘Gran Manzana’, entre el 17 y el 23 de agosto.



"Aunque me duele cancelar algunos de los eventos más queridos, nos debemos centrar ahora en darle prioridad al espacio de la ciudad para uso del público y continuar así con el distanciamiento social", agregó el alcalde.



Así, las autoridades no darán permiso a ningún evento que interfiera con "Open Streets" o con "Open Restaurants", dos iniciativas que han llevado a que decenas de calles de Nueva York hayan sido declaradas peatonales temporalmente, y a que los restaurantes que no tienen espacios exteriores puedan usar plazas de aparcamiento en las calles para colocar sus mesas.



Tampoco se van a permitir eventos que utilicen más de una manzana de espacio, ni mercados a pie de calle, ni cualquier evento que requiera de un escenario.



