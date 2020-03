Wimbledon, otro grande derrotado por el coronavirus

El presidente de la Federación Alemana de Tenis, Dirk Hordoff, aseguró en una entrevista a L'Équipe y a Sky Sport German, que está tomada la decisión de que no se jugará el torneo de Wimbledon, tras la emergencia de salud por el nuevo coronavirus.

"No hay duda sobre ello. Sería surrealista imaginar que con las restricciones de vuelos que tenemos se pueda celebrar un torneo internacional de tenis al que viajan miles de personas: jugadores, entrenadores, fisios, jueces, aficionados...", señaló el dirigente.



"Wimbledon no se podría aplazar porque la hierba estará muy húmeda", aseguró Hordoff.



Si la información se confirma, sería la primera vez que este torneo no se realice desde 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial lo impidió.



Además, el dirigente se refirió al Roland Garros, cuyos dirigentes no se han pronunciado sobre el tema y mantienen la idea de realizarlo.



"Los dirigentes de la ATP y la WTA han sido claros. La forma de actuar de Roland Garros no es aceptable. Si hay oportunidad de que se juegue, todos estaremos contentos. Pero su forma de anunciarlo, la ausencia de previas, las fechas... ¡Eso no funciona así! Si empieza a funcionar así sería la muerte del tenis", agregó.



