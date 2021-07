Nicolás Mejía debutará en el Circuito ATP

Su esfuerzo durante estos últimos meses no ha pasado desapercibido. Nicolás Mejía ha ascendido en el ranking mundial de tenistas de forma exponencial. Actualmente está en el top 300.



Pero las condiciones no le han sido favorables. En Colombia no hay un torneo perteneciente al Circuito ATP, por lo que no ha podido participar en uno de estos certámenes.



En otros países como Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, entre otros, sí hay jugadores que tienen experiencia en estas competencias.



Siendo así, del 17 al 25 de julio, Mejía podrá debutar en el clasificatorio del ATP 250 que se realizará en Los Cabos, México.



“Estoy muy contento por jugar mi primer torneo de esta magnitud, es un paso muy importante para mi carrera, el objetivo ahora es hacerlo con mayor frecuencia, espero muy pronto ingresar a los cuadros principales sin necesidad de jugar la fase previa”, dijo el tenista de 21 años.



Añadió que mediante suba en el ranking, empezará a disputar con rivales de mayor nivel y que esto le ayudará para seguir forjándose como tenista. "Me gustaría jugar varios partidos en Los Cabos, espero que mi estadía acá sea larga, pues será importante para tener un mejor panorama sobre mis fortalezas y los detalles a corregir".



El colombiano podría enfrentarse con tenistas como el japonés Go Soeda, el australiano Thanassi Kokkinakis, el croata Ivo Karlovic, el argentino Leonardo Mayer, entre otros.



El sorteo se realizará durante este viernes en horas de la noche.



