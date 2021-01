Este es el plan que tiene el tenis mundial en medio de la pandemia

El mundo sigue azotado por la pandemia del coronavirus. Su fuerte expansión tiene confinados a varios países en el mundo y la normalidad parece estar aún lejos, pese a que los planes de vacunación hayan comenzado en varias naciones.

El deporte es uno de los grandes afectados por esta pandemia. La cancelación de múltiples eventos, la falta recursos y la no asistencia se público generan que haya temor a la hora de planear torneos o posibles calendarios. Se deben extremar todas las medidas de bioseguridad y cuando no se tienen, se decide por aplazar.



En el caso del tenis, la ATP y la WTA, que sufrieron el año pasado durante varios meses al tener el circuito suspendido, había diseñado unos planes de desarrollo de actividades para que los tenistas puedan jugar torneos sin riesgo contagios, tanto ellos como su cuerpo técnico y aficionados en los diferentes países. Todo esto para poder sacar el deporte a flote y no quedarse sin competir y generar ingresos.



"Por ahora y con la nueva variante del coronavirus no hay nada diferente. Tanto la ATP como WTA trabajan con un sistema de burbuja. Los jugadores se tienen que hacer una prueba PCR 72 horas antes de volar a sus torneos. al aterrizar les vuelven a hacer un test y no pueden abandonar la habitación hasta tener el resultado. Les hacen tests cada tres días. Básicamente solo se pueden mover del club donde juegan al hotel y de vuelta", le dijo a EL TIEMPO una alta fuente de la ATP y la WTA.



Para este primer mes del año, en el circuito masculino están programados los ATP 250 de Delray Beach (EE. U.U), Antalaya (Turquía), Murray River (Australia), Great Oncean Road (Australia). Además, en la rama femenina, el WTA de Abu Dabi y la fase previa del Abierto de Australia.



"En Abu Dabi solo van al torneo para jugar y entrenar. El resto de los servicios están en el hotel", añade la fuente.



La idea es poder tener a todos los mejores tenistas del mundo en el Abierto de Australia, primer grand slam de la temporada y que corrió su fecha de inicio para el 2 de febrero. La idea es que hagan una cuarentena a su llegada a Melbourne y así evitar cualquier contagio.



"En Australia va a ser un poco diferente. Allí van a tener que pasar una cuarentena muy estricta. Pueden ir al club solo cinco horas para jugar, ir al gimnasio, ir a comer y de vuelta al hotel. En el hotel no pueden salir de la habitación ni interactuar con nadie. La primera semana solo pueden entrenar con un mismo jugador. La segunda suman dos jugadores mas. pero van a ser muy estrictos", relató.



El tenis no ha visto la acción de torneos de años anteriores, pero ha hecho un gran esfuerzo para mantenerse activo y poder permitir a sus exponentes jugar y a sus aficionados vivir de un espectáculo necesario en estos difíciles momentos.



