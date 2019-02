El tenis cobra vida en la Guajira: se entregó primera cancha pública

En los últimos dos años, la infraestructura deportiva de Riohacha ha crecido

considerablemente, prueba fehaciente de ello es que a partir de la fecha cuenta

con la primera cancha pública de tenis, un escenario construido en polipropileno,

con certificación ITF 5 –la más importante a nivel mundial en este tipo de

superficies-, y, dicho sea de paso, la primera con esta calificación en Suramérica.

“El tenis en la Guajira no existía. Llegué hace cinco años gracias a un padre de

familia que me trajo con el objetivo de darle clases a su hija, con quien trabajé

en la Universidad Javeriana en Bogotá. Dejé de entrenarla a ella y me dediqué

a fomentar el tenis acá; el comienzo fue difícil, entrenábamos en el parqueadero

del estadio en una cancha improvisada, y ahora el recibir este escenario es un

sueño hecho realidad”, fueron las palabras de Fernando Marroquín, un bogotano

radicado en Riohacha y quien será el primer presidente de la Liga de Tenis de La

Guajira.



El encargado de proveer la cancha es la empresa Civideportes, liderada por el

ingeniero Wilson Pérez y quien se mostró muy entusiasmado por contribuir al

desarrollo del tenis en Colombia. “Es la primera vez que vemos una cancha de

estas características es nuestro país, y como entidad es un orgullo enorme el ser

partícipes de este proyecto, en el cual está involucrado la formación como

personas y deportistas de muchos niños”.



Entre tanto, Freddy Barliza, director del Instituto de Deportes de La Guajira

mostró su entusiasmo por la novedosa cancha. “Es una obra que va a permitir

que muchos niños de La Guajira accedan al tenis, y a futuro, que los mismos

puedan proyectarse a nivel nacional. Es un deporte que con la creación de la

Liga ha crecido considerablemente en la región. Un escenario como estos

muestra la cara amable y permitirá nuestro desarrollo deportivo”.



La nueva cancha de tenis está ubicada al lado del coliseo John Eder Medina Toro,

y desde ya, todos aquellos que deseen explorar el mundo del ‘deporte blanco’,

solo tendrán que acercarse a sus instalaciones, donde se le brindará la

información necesaria para acceder a los diferentes cursos. Desde ya, la

Federación Colombiana de Tenis tendrá una nueva alternativa a la hora de

buscar talentos.



Con oficina de prensa*