El padre de Novak Djokovic anunció este viernes en un comunicado que no asistirá a la semifinal de su hijo en el Abierto de Australia tras la polémica ocasionada por sus imágenes con aficionados que lucían simbología prorrusa".

"Estoy aquí solo para apoyar a mi hijo. No tenía intención de causar esos titulares o tanta perturbación (...) Para no perturbar a mi hijo o al otro jugador en la semifinal de esta noche, he decidido verlo desde casa", indicó Srdjan Djokovic en un comunicado.

El veto

El embajador de Ucrania en Australia, Vasyl Myroshnychenko, pidió este viernes el veto en lo que queda del Abierto de Australia de tenis del padre de Novak Djokovic después de la difusión el jueves de un vídeo en que aparecía con aficionados con banderas rusas.



En declaraciones a la televisión pública australiana ABC, Myroshnychenko dijo que las banderas eran un símbolo de la invasión rusa a Ucrania y pidió que Srdjan Djokovic, padre del jugador, sea vetado del resto del torneo, que termina el domingo con la final masculina, en la que podría estar Djokovic.

Novak Djokovic. Foto: AFP

Este supuesto apoyo de Srdjan Djokovic llevó a Myroshnychenko a reclamar una toma de posiciones por parte del hijo.



"¿Apoya a Putin?¿Apoya la guerra en Ucrania? ¿Qué piensa del apoyo de su padre?", inquirió.



El tenista, que no se ha pronunciado a este respecto, eliminó el miércoles en cuartos de final al ruso Andrey Rublev y juega este viernes en las semifinales contra el estadounidense Tommy Paul.



Los organizadores del Abierto han prohibido la exhibición de banderas y símbolos rusos y bielorrusos debido a los incidentes ocurridos durante el partido entre la ucraniana Kateryna Baindl y la rusa Kamilla Rakhimova el primer día.

EFE