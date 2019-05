Nick Kyrgios volvió al ataque: no tuvo piedad con Roland Garros

Nick Kyrgios, día tras día, se está ganando el rechazo de los millones de seguidores del tenis mundial. Sus salidas de control en las pistas, mandar a silenciar estadios y falta de respeto, en un deporte lleno de cordialidad lo han puesto en el ojo del huracán. En esta ocasión no tuvo piedad con Roland Garros, segundo grand slam de la temporada y aseguró que es una “mierda”.

“Roland Garros es una mierda comparado con este lugar”, aseguró en un video en vivo que realizó en su cuenta de Instagram en su llegada a Wimbledon en donde estuvo entrenando con el británico Andy Murray.

Kyrgios, de 24 años de edad, ha dado más de una declaración en la que asegura que no le gusta jugar sobre el polvo de ladrillo porque “se le ensucian las medias”.

Antes de esta nueva polémica, Kyrgios había sido centro de críticas en el Masters 1.000 de Roma cuando tiró su raqueta al piso, botó una silla al campo de juego y pateó una botella de agua.



“La gente que me silba no muestra respeto así que ¿por qué iba a mostrar yo respeto? No me importa que la gente haya pagado por las entradas, ellos me van a tratar como basura de todos modos", declaró el nacido en Canberra.



DEPORTES