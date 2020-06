El tenis planea su regreso en medio de un debate interno

El tenis profesional lleva parado desde mediados de marzo por el nuevo coronavirus y los torneos oficiales no volverán antes de agosto. En estas circunstancias, ¿qué le espera al tenis en la temporada 2020 y en qué condiciones se volverán a disputar los torneos?

En el 2019, el US Open atrajo a casi 740.000 espectadores, un récord para la prueba estadounidense, mientras que Roland Garros recibió a 520.000. No obstante, la edición 2020 de los dos grand slams que quedan por disputarse esta temporada (el Abierto de Australia fue el único que se jugó en enero y Wimbledon se canceló) serán muy diferentes, con la posibilidad incluso de que se celebren sin público.



El suizo Roger Federer, ganador de 20 ‘grandes’ ha admitido que no soportaría jugar sin público. “No puedo ver un estadio vacío. Espero que no ocurra”, declaró recientemente a la prensa brasileña.



La checa Petra Kvitova, dos veces ganadora en Wimbledon, coincidió con el suizo. “Me gustaría jugar otro grand slam, pero si es así, prefiero que se cancelen”, dijo.



En lo que respecta a Roland Garros, reprogramado para septiembre-octubre, el director general de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Jean-François Vilotte, declaró recientemente a la agencia AFP: “El objetivo es que haya espectadores, pero estaremos en condiciones de organizar Roland Garros sea cual sea la opción que se decida, incluso jugar a puerta cerrada”, añadió.

La salud primero

El español Rafael Nadal fue contundente al asegurar que más allá de volver a jugar, lo importante es asegurar la salud de todo el mundo que haga parte de este proceso y condicionó su participación en el torneo francés.



}“Si podemos jugar en condiciones óptimas de seguridad, si todo el mundo puede participar, si reúnen esas condiciones, sí, estaré allí, pero ahora mismo hay que tomar precauciones y ser responsables con las decisiones adecuadas para proteger la seguridad y la salud de todo el mundo del tenis”, dijo en el canal France TV Sport.



Pero Nadal no es el único precavido. La presidenta de la WTA, Micky Lawler, fue aún más lapidaria. “Lo que sé es que se está haciendo todo para volver a jugar. Fácil no es. Mientras no haya una vacuna, va a ser muy difícil viajar y jugar”.

Vuelta a la normalidad

El primero de mayo, Alemania fue el primer país en organizar un torneo de exhibición con ocho jugadores en la ciudad de Hoehr-Grenzhausen. Se disputó sin público, sin recogepelotas ni jueces de línea. Solo con un juez de silla. Los jugadores tampoco podían estrecharse las manos, tuvieron que utilizar sus propias toallas y consumir los alimentos y bebidas que ellos mismos llevaron.



Torneos similares se han disputado desde entonces en Estados Unidos o en la República Checa, la semana pasada, con las mejores tenistas del país. “Los guantes, las mascarillas, nadie para darnos las toallas, no poder darse la mano... Todo era extraño”, declaró Petra Kvitova, número 12 del escalafón de la WTA.



El 12 de julio se jugará un torneo en EE. UU. con público y con la vigente ganadora del Abierto de Australia, Sofia Kenin, y la vencedora del US Open de 2017, Sloane Stephens.

