Entrevista: Thiem, el príncipe del tenis que quiere ser futbolista

Hay una pregunta en el mundo del tenis que hace un par de años se hacía en voz baja, casi que era un murmullo, pero que hoy en día es mucho más entonada, más comentada y que, para algunos de los amantes de este deporte, genera un poco de temor: ¿qué será del futuro cuando se retiren Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic?

La respuesta obvia y escapatoria básica para algunos será decir que ya vendrán otros jugadores a remplazarlos y que el tenis no se acabará porque el llamado big three (Federer, Nadal, Djokovic) ya no compita más.



(Le puede interesar: Egan Bernal, por delante de los favoritos en la Ruta de Occitania)



Y sí, es una válida opinión, como cualquier otra. Pero acaso la nueva generación ha mostrado batallas épicas como la de Federer y Nadal en la final de Wimbledon 2008 (4 horas, 48 minutos), en la que las piernas temblaban, pero hasta la última volea fue una muestra de orgullo y de coraje deportivo; o quizá alguno de estos jóvenes ha mostrado partidos como el de Nadal y Djokovic en la final del Abierto de Australia del 2012, en una muestra de tenacidad, elasticidad y variación de golpes. Ni hablar de la semifinal del US Open del 2011 entre Federer y Djokovic, con intercambios muy rápidos entre ambos, agregándole algo de finura para deleitar al público.



Será muy difícil encontrar los reemplazos de estos tres titanes del tenis mundial, quizá los tres mejores de la historia. Pero hay que estar preparados para ese momento, que está muy cerca y no sería raro que Federer el próximo año ponga fin a su legado.

Y en medio de esa posible incertidumbre hay un nombre que comienza a tocar a las puertas de ese podio para buscar una ubicación dentro de uno de esos sagrados cajones del tenis. Su nombre es Dominic Thiem y es el llamado a tomar la posta del relevo generacional.



Con 26 años, Thiem es el actual tercer mejor jugador del mundo en el escalafón de la ATP, un dato no mejor para un jugador que ya ha ganado 16 títulos y ha disputado las finales de Roland Garros (2018 y 2019, perdió las dos contra Nadal) y del Abierto de Australia 2020, en la que cayó contra Djokovic. A los tres les ha ganado partidos, aunque contra Federer tiene saldo positivo y hasta le ganó la final del Masters 1.000 de Indian Wells del año pasado.

Dominic Thiem Foto: EFE

El tenista austríaco comenzó a figurar desde muy temprana edad. Sin embargo, su fuerza física era algo que no le ayudaba, por lo que contrató a Sepp Resnik, un exatleta austríaco que corrió Ironmans, Ultra-Triathlons, dio la vuelta en bicicleta y cruzó nadando el estrecho de Gibraltar.



Pero el tenis no es el único deporte que le apasiona. Es un fanático ferviente del fútbol y se confiesa gran seguidor del Chelsea, equipo del que se declara hincha, vistiendo en múltiples ocasiones su camiseta en sus instalaciones para apoyarlo.



Pero el amor de Thiem por este deporte va más allá del Chelsea y también disfruta amarrándose los guayos y poniéndose las canilleras. Fundó su propio club, el TFC Matzendorf.



Esta pasión la evidenció en entrevista con EL TIEMPO, en la que reveló cuál es su mayor plan una vez termine su carrera como tenista, y es poder patear un balón de manera profesional durante un año.



El austríaco, quien es uno de los ambientalistas más reconocidos del circuito de la ATP, también le contó a este diario cómo son sus trabajos para progresar durante su carrera, algo que lo ha tenido triunfando en los recientes años; cómo ha vivido con el hecho de perder en los últimos tres años finales de grand slam, y se mostró confiado en la nueva generación y habló del polémico torneo de Novak Djokovic, en el que algunos de sus colegas resultaron con covid-19.

(Le puede interesar: ¡Qué batazo! Otra genialidad de Gio Urshela con los Yankees)



Su entrenador Nicolás Massú destaca su trabajo diario. Asegura que siempre quiere innovar en su juego, a sus 26 años y siendo el número 3 de la ATP, ¿en qué aspectos está trabajando más física y técnicamente para innovar en el ATP Tour?

Como cualquier deportista, quiero mejorar todos los días. Hay tanto que hacer, que el proceso nunca puede detenerse si se quiere ser uno de los mejores jugadores del circuito. Nico (Massú) es un entrenador fantástico y una gran persona. Él sabe todo sobre nuestros deportes, puede leer el juego perfectamente. Puede estar orgulloso de la carrera increíble que tuvo y que ahora ha venido a aportar en mi desarrollo. Sus dos medallas de oro de Atenas en el 2004 lo convierten en una leyenda. Trabajo mucho con él, pero también practico mucho con mi padre. En las últimas semanas hice mucho ejercicio y jugué casi 30 partidos.



Usted disputó dos finales de Roland Garros, pero las perdió, ¿cuáles son las lecciones que le dejaron estos juegos?

Bueno, debo ser claro, en mi primera final en Roland Garros, contra Rafael Nadal, no tuve ninguna posibilidad de ganarle, todos sabemos lo que él puede hacer en ese torneo, pero ya cuando llegué a mi segunda final en París tuve una mejor actuación contra Nadal, creo que mostré un tenis fantástico, incluso cuando no fue suficiente para vencerlo. Una cosa es segura: Rafa es el mejor jugador de arcilla.



También cayó en la final del Abierto de Australia de este año...

Sí, en mi tercera final, este año en el Abierto de Australia, las posibilidades fueron muy cercanas, fue un partido épico. Cuando se juega contra los mejores jugadores, como Novak Djokovic, no se pueden cometer errores, incluso los más pequeños pueden decidir si se gana o se pierde. Espero que haya más oportunidades para pelear por un trofeo de grand slam en una final. He ganado mucha experiencia en los últimos años y espero exprimirla en el futuro.

Espero que haya más oportunidades para pelear por un trofeo de grand slam en una final. He ganado mucha experiencia en los últimos años y espero exprimirla en el futuro FACEBOOK

TWITTER

Hay un debate del duelo de las generaciones en el tenis. Hay quienes dicen que los jugadores más experimentados le imprimen mayor estrategia, mientras que los jóvenes se dedicaron a los peloteos cortos y solo devolver ‘palos’. ¿Qué opina?

Nuestro deporte continúa desarrollándose, como muchos otros deportes. Los cambios en las últimas décadas han sido enormes. El tenis es variado, encontramos los sacadores, los que son más físicos, los que combinan sus golpes; hay una gran variedad de jugadores y eso es excelente, el esfuerzo físico aumenta en todos los torneos.

(Lea también: La nueva número '10' que luce James Rodríguez)



Ha sido el jugador de tenis más cercano en cerrar la brecha con Federer, Nadal y Djokovic, ¿cómo ha sido su progreso para vencer a estos tres jugadores?

He podido competir con los tres mejores jugadores de la historia desde hace unos años. He ganado partidos espectaculares contra los tres grandes, estos son momentos muy especiales en mi carrera deportiva. La rivalidad entre Federer, Nadal y Djokovic es legendaria y no solo en nuestro deporte, es una rivalidad que trasciende; estos tres muchachos le han dado al tenis una nueva dimensión. Y también quiero mencionar a Andy Murray, quien también es un gran campeón. Ganar un grand slam en esta era en particular haría que este título brille aún más. Es todo es constancia y creer en que no son invencibles.



¿Qué tan frustrante es para usted y la nueva generación no poder ganarles los títulos de grand slam a Federer, Nadal y Djokovic?

Algunas de las generaciones más jóvenes ya han demostrado que pueden ser muy peligrosas, los resultados así lo han dicho. Ya está llegando el cambio de guardia en el tenis y surgirán nuevos campeones, estoy seguro. Esa es una situación muy emocionante y un gran desafío para nosotros, los jóvenes. Por supuesto, espero ganar mi primer torneo grande muy pronto. Hay tantos jugadores destacados, que podemos dar ese golpe de opinión.

Dominic Thiem, tenista austriaco. Foto: AFP

¿Quién es el tenista más difícil que ha enfrentado y por qué?

Hay tantos jugadores destacados, pero luchar contra Nadal en París, en Roland Garros, es probablemente el mayor desafío que he tenido en mi carrera deportiva. Rafa es muy dominante sobre el polvo de ladrillo.



¿Cree que el torneo benéfico Djokovic servirá como ejemplo para hacer torneos con mayor atención médica para el regreso del tenis?

Después del Adria Tour, definitivamente se presta más atención en todas partes en que se quiere jugar al tenis en medio de esta pandemia. En mi exhibición en Kitzbühel (Austria), la salud era la máxima prioridad para todos nosotros y todo salió bien, no hubo ningún problema. No puede permitirse el lujo de cometer errores con respecto al coronavirus, ya hemos visto las consecuencias. Las próximas semanas serán muy difíciles y creo que este año no habrá una vida normal en el Tour ATP.

(Lea además: Iván Sosa da su parte de victoria tras ganar la etapa final en Burgos)



¿Cree que el tenis cambiará o evolucionará en términos de reglas, sistemas y juegos después de la covid-19?

Hemos visto algunas adiciones interesantes a los torneos en las últimas semanas en cuanto a protocolos, pero, la verdad, estoy seguro de que el tenis se mantendrá como está, con sus mismas reglas y lineamientos. Es que sin duda nuestro deporte tiene reglas perfectas.



Cuéntenos un poco cómo va con su pasión por el fútbol…

El fútbol es mi pasión y el Chelsea, mi gran amor. Me gusta ver los partidos en los estadios y también tengo buenas relaciones con algunos futbolistas. Podría pasar horas en este tema todos los días. Hablamos mucho de fútbol y también me gusta jugar. Incluso creé mi propio equipo y después de mi carrera en el tenis me gustaría unirme a un equipo de la Liga, tal vez por una temporada.





FELIPE VILLAMIZAR

Redactor de EL TIEMPO

@FelipeVilla4