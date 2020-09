Entrevista: La radiología del estilo de juego de Dominic Thiem

El mundo del tenis estaba expectante de saber si un jugador sería capaz de ganar un título de grand slam mientras Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic estuvieran activos. Y la pandemia del coronavirus logró que este hito se diera, cuando era difícil pensarlo. El austríaco Dominic Thiem, el príncipe de este deporte que había tocado tres veces las puertas de la gloria, ascendió, en Nueva York, a ese selecto grupo de torneos grandes con su título en el US Open.

Thiem, de 27 años, ha ingresado en el club de nuevos ganadores de grand slam, que se mostraba inexpugnable desde la entrada del croata Mario Cilic en el 2014.



Después de Thiem, primer austriaco en ganar un grande desde Thomas Muster en 1995, pueden llegar jóvenes emergentes como el ruso Daniil Medvedev (24 años), el griego Stefanos Tsitsipas (22) y el alemán Alexander Zverev (23), a quien le ganó el título en Estados Unidos.



Pero detrás de esta proclamación de Thiem hay personas que lo han ayudado mucho para poder alcanzar este nivel. Günter Bresnik fue su entrenador durante 15 años y lo llevó a ganar 13 de los 17 torneos que hoy en día tiene. Lo conoce desde todos los ángulos.



Quiso potenciarlo tanto que se dio cuenta de que su forma física no era la adecuada para ser uno de los mejores jugadores del mundo que decidió trabajar este aspecto y por eso le recomendó contratar a Sepp Resnik, un exatleta austríaco que corrió Ironmans, Ultra-Triathlons, dio la vuelta en bicicleta y cruzó nadando el estrecho de Gibraltar.



Bresnik habló con EL TIEMPO e hizo una radiografía del campeón del US Open, asegurando que es un jugador fuerte mentalmente, con una evolución en su agresividad, sus golpes de derecha y todo lo que tiene que ver con el movimiento de pies y la disciplina a la hora de trabajar. Además, se atrevió a decir que es un jugador que reúne las características de Federer y Nadal para comenzar a mandar en el tenis masculino.

¿Cómo analiza el título de Thiem en el US Open?

En mi opinión, Dominic fue el mejor jugador en todo el torneo y en cada partido, quizá excluyendo los dos primeros partidos del US Open, en los que él no jugó tan bien, pero luego su desempeño fue realmente bueno y muy alto en todos los siguientes encuentros. Para mí fue una sorpresa muy grande el que mantuviera ese nivel en todo los partidos y nunca lo bajó, estuvo con mucha consistencia jugando de manera muy intensa.



Sacó su experiencia, ¿no?



Lo vi siempre comandando los partidos y poniendo su estilo. Hablo que desde el fondo de la cancha se mantuvo sólido, siempre buscó soluciones, varió su juego. Muchas veces lo vi subiendo a la red para salir de problemas y enviarles mensajes psicológicos a sus rivales. Por ejemplo, contra Daniil Medvedev, quien lo estaba ahogando en las semifinales, le bastaron dos subidas a la red y sacar potentes voleas para golpearle a su mente. Contra Zverev, en la final, se salió del molde y el desahogo con su derecha por fuera de la malla y mucho efecto. Ese tipo de golpes desequilibra a cualquiera y da mucha confianza. Eso fue lo que Dominic tuvo: un dominio a lo largo del torneo y por eso se coronó campeón.

La derecha de Dominic Thiem. Foto: EFE

Pero en la final estuvo dos sets abajo…



Para él era una gran y clara oportunidad el ser favorito para esa final. Era algo nuevo que vivía, porque en sus tres finales de grand slam enfrentó a Rafael Nadal dos veces y a Novak Djokovic, por lo que era claro que no era favorito para esos títulos. Entonces, esta final era un nuevo escenario que vivía con un favoritismo. Pienso que uno siempre necesita vivir diferentes tipos de finales y poder saborear cada uno de esos momentos para tener éxito de alguna forma. Ese sentimiento de ser el favorito ayuda mucho y hace que uno tenga el coraje de enfrentar este tipo de torneos grandes.

Insisto, no comenzó nada bien y pudo perder el partido…



Pienso que no tuvo un buen inicio, el primer set fue un poco lento en sus movimientos, pero desde el segundo set ya se dio cuenta de que debía mejorar y empezó a subir el nivel y a romper muchos puntos. En el tercero sintió que ya estaba dominando el partido. Esa remontada le sirvió para confiar un poco más. Es que el partido no era fácil. El tenis es muy psicológico y Zverev estaba metiendo todos sus golpes, pero ahí está la diferencia de los campeones. Dominic supo salirse de esos poderosos primeros saques del alemán, que lo llevó a jugar muy atrás en la cancha, una vez metió su primera devolución Zverev vio cambiado su juego y Dominic presionando más y con ese movimiento de piernas tan fluido llevó a ahogar a su rival.



¿Qué es lo que más destaca de su personalidad?



Lo conozco hace muchos, muchos años. Puedo decir que Thiem es un tenista agresivo en buenos sectores de la cancha. Al mismo tiempo tiene un autocontrol muy bueno. Si vemos hoy en día a los tenistas nuevos, no son capaces de convivir fácilmente con la frustración. Cuando les quiebran una vez y comienzan a verse por debajo en el marcador se sumergen en la desesperación y se cuestionan mucho, ahí es donde Thiem tiene un grado de madurez más alto, que lo deja en mejor posición.

El revés de Dominic Thiem. Foto: EFE

Y siente amor por el deporte…



Sí, él es muy apasionado. Desde que era muy pequeño siempre ha sido constante y se ha entregado mucho a este deporte. Algo que se debe destacar es que siempre le ha gustado trabajar duro, no se distrae en cosas estúpidas o en cosas de yupis, como ser ostentoso o perder el tiempo en actividades sociales. Él no es así, es una persona que se enfoca mucho y eso es una ventaja muy buena. Por ejemplo, cuando él era más chico, veía que su volea fallaba y toda una semana la entrenaba para que en el siguiente torneo estuviera afinada; si veía que seguía fallando, volvía a encerrarse a trabajarla durante la semana. Y quiero destacar que a nivel personal es alguien muy familiar, es muy cercano al medioambiente y la naturaleza en sus intereses. Es una gran persona, lo quieren muchos niños, niñas, jóvenes y él siente una responsabilidad de enseñarles valores.



¿Cómo ha visto la progresión de Thiem en el tenis desde sus inicios hasta volverse campeón del US Open?



Lo he visto y seguido desde los 12 años. ¿Mucho tiempo, no? Era una persona que corría mucho, presionaba en su juego demasiado, pero desde los 17 años creo que generó un cambio muy grande en su técnica. Trabajaba mucho más los encuentros, analizaba a sus rivales y encontraba rápidamente las falencias de ellos para herirlos. Es muy calculador e inteligente. Si ve que enfrenta a alguien con bolas planas y potentes, los incomoda con un constante slice, por ejemplo. Adicionalmente, hoy en día sus golpes causan más daño, porque son profundos e intensos, no es fácil poder devolverlos; sus saques los mejoró mucho, en especial el segundo servicio, que siempre lo dejaba a mitad de cancha y débil; muchas veces perdió partidos por eso; pienso que Dominic Thiem tiene cosas de Roger Federer y Rafael Nadal; claro, no tiene la elegancia del suizo ni es tan fuerte como el español, pero sí tiene un juego que adapta cosas de ellos dos. Esas cualidades le permiten enfrentar con éxito a cualquier rival, sin importar la superficie.

El saque de Dominic Thiem. Foto: EFE

¿Llegó la era de Thiem en el tenis mundial?



Es difícil pensar en eso cuando aún están en competencia Federer, Nadal y Djokovic. Personalmente creo que Thiem es un chico único. Ha podido jugar y enfrentar en un alto nivel a los tres y a otros grandes tenistas, como Juan Martín del Potro y compañía.

Se encuentra como uno de los jugadores topo, que dominan el tenis masculino; mire, es tercero de la clasificación mundial. Les ha ganado partidos a los mejores. Así que empezar así es muy bueno. Creo que dentro de poco Dominic va a ganar y a defender muchos títulos. La generación que viene detrás de él, con chicos como Medvedev, Stéfanos Tsitsipas, Denis Shapovalov, el mismo Zverev, son buenos técnicamente, pero todavía les falta años de progresión. Les falta madurar física y técnicamente; esa ventaja le puede servir a Thiem.



Por otro lado, Dominic mentalmente es el más fuerte y realmente eso es muy bueno para él, porque lo llevará a tener muchos títulos. Esto también es de tener un poco de suerte, y él la tiene.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4