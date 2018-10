Djokovic-Zverev y Federer-Coric, semifinales en Shanghai

Tres de los cinco mejores tenistas del mundo se enfrentarán este sábado por conseguir un pase a la final del Masters 1000 de Shanghái: el suizo Roger Federer, el serbio Novak Djokovic y el alemán Alexander Zverev.



Estos dos últimos jugarán una de las semifinales mientras que el segundo del ránking de la ATP luchará con el croata Borna Coric (19 del mundo). Djokovic (número tres del mundo) consiguió hoy clasificarse tras ganar al sudafricano Kevin Anderson y dio un paso más para su gran objetivo del año, la conquista del número uno mundial, que no podrá conseguir de ninguna manera en Shanghái, aunque recortará distancias sobre el español Rafael Nadal.

El serbio logró vencer a Anderson (8 del mundo), a quien también ganó en la final de Wimbledon en julio, por 7-6 (1) y 6-4 en un partido que arrancó muy igualado, con un primer parcial que no se decidió hasta el "tie break" (juego de desempate). En el segundo set Djokovic consiguió romperle el servicio a Anderson y ponerse 2-0, una superioridad que le sirvió para adjudicarse el parcial y con ello el partido.



El serbio consiguió así su decimosexta victoria consecutiva en pista dura y logra acercarse más a su gran objetivo del año, arrebatarle el número uno del mundo al español Rafael Nadal, que se encuentra en reposo por lesión. Tras meses de recuperación debido a una lesión del codo, de la que tuvo que ser operado, y de una bajada en su nivel de juego que le hizo caer en el ránking, Djokovic se recuperó en la segunda mitad del año y ha ganado Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y el Masters 1.000 de Cincinnati.



Así, el de Shanghái es un torneo clave para el tenista de Belgrado ya que, al no haberlo jugado el año pasado, sumará puntos para acercarse a la cabeza de la tabla de la ATP. De proclamarse ganador, automáticamente sobrepasaría en el ránking al suizo Roger Federer (número dos), quien se proclamó campeón el año pasado y por lo tanto solo defiende puntos. Federer logró pasar a las semifinales tras vencer al japonés Kei Nishikori (número doce del mundo) por 6-4, 7-6(4) en un reñido partido en el que el nipón no se lo puso sencillo al número dos del ránking de la ATP.



El tenista de Basilea luchará mañana por un puesto en la final contra el croata Coric, quien hoy logró eliminar al australiano Matthew Ebden (número 51 del ránking) tras ganarle 7-5 y 6-4. Coric es a priori el rival más débil de los cuatro semifinalistas y ha llegado hasta esta ronda sin haber eliminado a rivales fuertes y después de que en su partido de octavos el argentino Juan Martín del Potro (cuarto del mundo) se retirara por lesión. En el partido de hoy, Federer empezó fuerte y le rompió su primer saque a Nishikori poniéndose 2-0 arriba y volvió a hacerlo en el quinto punto.





El japonés le rompió el saque en el sexto pero finalmente no pudo adjudicarse el parcial que fue para el suizo. En el segundo set el suizo repitió y volvió a romperle su primer saque al japonés y Nishikori hizo lo propio en el sexto punto. A partir de ahí la igualdad reinó hasta llegar al tie break, que el nipón comenzó con fuerza pero que finalmente no pudo superar. Una hora y 52 minutos con dos sets llenos de puntos largos y bolas de break. En el cómputo general, Federer logró salvar cuatro de seis puntos de saque mientras que Nishikori salvó cinco de ocho.



Esta era la octava vez que ambos tenistas se enfrentaban desde que en 2011 se toparon por primera vez en las pistas. Tras la de hoy son seis las victorias de Federer y dos las derrotas. Nisikori, semifinalista del US Open y del torneo de Tokio, se va de Shanghái sin conseguir su clasificación para las Nitto ATP Finals de Londres, algo que sí logró esta mañana el alemán Alexander Zverev tras vencer al británico Kyle Edmund, por un doble 6-4.



"Estoy muy contento de estar nuevamente en Londres, tengo otra oportunidad de jugar allí por segundo año consecutivo y estoy deseando que llegue ese torneo", apuntó el tenista en una rueda de prensa tras el partido sobre la competición que reunirá en Londres del 11 al 18 de noviembre a los ocho mejores tenistas del mundo. Tras la clasificación de Zverev quedan todavía tres puestos en juego después de que ya estén clasificados el español Rafael Nadal (1), el suizo Roger Federer (2), el serbio Novak Djokovic (3) y el argentino Juan Martín del Potro (4).







