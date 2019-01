Djokovic no dudó, Zverev pasó apuros y Thiem, eliminado

El serbio Novak Djokovic y el alemán Alexander Zverev accedieron a la tercera ronda del Abierto de Australia, a pesar de que el número uno lo hizo sin contemplaciones ante el francés Jo-Wilfried Tsonga y el joven germano necesitó cinco sets frente al galo Jeremy Chardy.

Pero la sorpresa la dio el austríaco Dominic Thiem, quien alcanzó los cinco sets en su anterior partido frente al francés Benoit Paire, y cayó eliminado frente al australiano Alexei Popyrin, quien participó con una invitación, al abandonar cuando perdía por 7-5, 6-4, 2-0.



El séptimo favorito del torneo lamentó en rueda de prensa no poder haber jugado en plenitud de condiciones pero admitió la buena actuación de Popyrin, quien se enfrentará al francés Lucas Pouille (28) en su siguiente partido.



Djokovic, principal candidato a levantar el título en Melbourne según el suizo Roger Federer (3), firmó su decimoséptima victoria sobre un Tsonga que llegaba en plenas condiciones tras alcanzar la final en Brisbane y vencer en primera ronda al eslovaco Martin Klizan sin complicaciones.



El número uno, que buscará superar a Federer en el Abierto de Australia con la que sería su séptima conquista, se enfrentará en siguiente ronda al canadiense Denis Shapovalov (25), a quien nunca se midió anteriormente. Alexander Zverev recibió su primer susto tras verse en apuros por la exigencia del veterano francés Jeremy Chardy, pero lo superó tras vencer por 7-6, 6-4, 5-7, 6-7(6) y 6-1.



El joven de Hamburgo tuvo que sacar su mejor tenis para apuntarse el definitivo parcial frente a un Chardy que llegaba en un gran nivel tras alcanzar las semifinales en Brisbane.



Su próximo rival será el local que recibió invitación Alex Bolt, ante el que intentará corroborar los augurios de Federer, cuando aventuró buenos resultados para la gran promesa alemana en alguno de los torneos Grand Slam en 2019.



La cuarta jornada del Abierto de Australia tuvo como plato fuerte del turno matinal el partido que enfrentó a los colosos Raonic y Wawrinka, quien fue campeón en 2014 en Melbourne tras vencer al español Rafael Nadal.



Finalmente, el canadiense Raonic, quien ya tuvo a un difícil contrincante en su estreno tras enfrentarse al australiano Nick Kyrgios, pasó a la siguiente ronda tras ganar por 6-7(4), 7-6(6), 7-6(11) y 7-6(5).



No le faltó la emoción tampoco al partido que enfrentó al japonés Kei Nishikori (9) con el veterano croata Ivo Karlovic, después de que el gigante balcánico, que consiguió 59 servicios directos, igualara el partido tras los dos primeros sets a favor del japonés. Nishikori, quien fue doblegado por el gigante croata en sus dos últimos encuentros, se enfrentará en tercera ronda al portugués Joao Sousa.



También consiguieron el pase a la tercera ronda como favoritos el croata Borna Coric (11), el italiano Fabio Fognini (12), el ruso Daniil Medvedev (15), el belga David Goffin (21) y el francés Lucas Pouille (28). Por el contrario, no cumplieron como cabezas de serie el coreano Hyeon Chung (24), el francés Giles Simon (29) y el alemán Philipp Kohlschreiber (32).



En el cuadro femenino continuaron hacia la tercera ronda la rumana Simona Halep (1), la japonesa Naomi Osaka (4), la ucraniana Elina Svitolina (6), la checa Karolina Pliskova (7), la belga Elise Mertens (12), así como las estadounidenses Serena Williams (16) y Madison Keys (17).



La número uno mundial volvió a padecer para superar una nueva ronda en Melbourne Park, después de vencer ajustadamente ante la estonia Kaia Kanepi en su estreno, y ganó por 6-3, 6-7(5) y 6-4 frente a la estadounidense Sofia Kenin.



Halep, quien desafió la eliminación tras ceder su servicio en el set definitivo, intentará igualar a tres el cómputo de enfrentamientos particulares con Serena Williams, su próxima rival. Su hermana menor, Serena Williams, derrotó con holgura a la canadiense Eugenie Bouchard por 6-2 y 6-2, por lo que accedió a la tercera fase en Melbourne Park, donde ha cedido solo seis juegos en sus dos partidos disputados.



La campeona de 23 títulos Grand Slam se enfrentará en la siguiente ronda a la joven promesa ucraniana Dayana Yastremska, verdugo de la española Carla Suárez Navarro (23), quien fue la única favorita en no superar su partido en la cuarta jornada del torneo.



Por su parte, necesitó un tercer parcial la séptima favorita Pliskova, quien encadena siete victorias consecutivas desde que arrancó el año tras su conquista en Brisbane, tras deshacerse de la estadounidense Madison Brengle por 4-6, 6-1 y 6-0.



La checa, que perdió en la edición pasada frente a la rumana Simona Halep (1) en cuartos de final, se enfrentará a la italiana Camila Giorgi (27), quien sólo cedió cinco juegos en sus dos primeros partidos. El resto de cabezas de serie que vencieron en su tercer partido a orillas del río Yarra fueron la letona Anastasija Sevastova (13), la china Qiang Wang (21) y la taiwanesa Su-Wei Hsieh (28).



EFE