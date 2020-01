Djokovic y Federer barren a sus rivales para acceder a tercera ronda

El tenista serbio Novak Dokovic y el suizo Roger Federer barrieron a sus rivales, el japonés Tatsuma Ito y el serbio Filip Krajinovic, respectivamente, en una tercera jornada en la que el griego Stefanos Tsitsipas se clasificó sin jugar tras la retirada por lesión del alemán Philipp Kohlschreiber.

El serbio Djokovic se paseó en una liviana batalla ante el japonés invitado por el torneo Tatsuma Ito, tras endosarle una severa reprimenda que se plasmó sobre el marcador en forma de 6-1, 6-4 y 6-2.



El tenista de Belgrado, quien cuenta con siete títulos en Melbourne Park, tendrá un nuevo rival japonés en la siguiente ronda después de que el inspirado Yoshihito Nishioka venciera al británico Daniel Evans (n.30), por 6-4, 6-3 y 6-4.



“Estoy jugando contra todos los japoneses. La preparación va a ser parecida a la de hoy para el partido contra Nishioka. Es uno de los jugadores más rápidos. Se sus puntos fuertes y flojos, así que intentaré aprovecharlo” comentó Djokovic, quien derrotó a su próximo rival en la pasada Copa Davis disputada en Madrid, por un severo 6-1 y 6-2.



Federer pasó por encima del serbio Krajinovic para acceder a tercera ronda después de vencer, por 6-1, 6-4 y 6-1. Federer, quien disputó por vigésimo primera vez consecutiva la segunda ronda en Australia, repitió la fina versión que lució en su debut ante el estadounidense Steve Johnson. E



El tenista de Basilea, quien buscará su Grand Slam número veintiuno, tendrá como próximo rival al local John Millman, quien venció por su parte al polaco Hubert Hurkacz (n.31), por 6-4, 7-5 y 6-3. El jugador de Queensland (Australia) será a priori un rival más complicado para Federer por el hecho de que conoce lo que es eliminar al tenista suizo de un Grand Slam tras su victoria en el Abierto de Australia de 2018, por 3-6, 7-5, 7-6 (7) y 7-6 (3).



El griego Tsitsipas, quien no tuvo ni siquiera que saltar a pista, se enfrentará al canadiense Milos Raonic (32) en tercera ronda después de que este venciera con comodidad al chileno Cristian Garín, por 6-3, 6-4 y 6-2. Un paso más para el tenista de Atenas para igualar su registro del año pasado, en el cual maravilló al público de Melbourne tras llegar a las semifinales.



También ejerció como favorito el español Roberto Bautista (n.9) tras vencer en un reñido encuentro al estadounidense invitado al torneo Michael Mmoh, por 5-7, 6-2, 6-4 y 6-1, y se enfrentará al croata Marin Cilic, quien firmó uno de los grandes partidos de la jornada tras apear al francés Benoit Paire (n.21), por 6-2, 6-7 (6), 3-6, 6-1 y 7-6(3).



El primer gran favorito en despedirse del primer Grand Slam del año fue el italiano Matteo Berrettini, tras perder por 7-6 (7), 6-4, 4-6, 2-6 y 7-5 ante el estadounidense Tennys Sandgren, en un partido que duró tres horas y veinte minutos.



El italiano, quien cayó el año pasado en primera ronda, no pudo corresponder su gran actuación en el último Abierto de Estados Unidos donde se convirtió en el jugador revelación tras escalar hasta las semifinales. Sandgren se enfrentará en tercera ronda a su compatriota Sam Querrey, quien derrotó al lituano Ricardas Berankis, por un ajustado 7-6 (2), 4-6, 6-4 y 6-4.



Su compatriota Fabio Fognini (n.12), sin embargo, sí que mantuvo las esperanzas vivas para los italianos tras su victoria maratoniana ante el local Jordan Thompson, por 7-6 (4), 6-1, 3-6, 4-6 y 7-6 (4).



Le esperará en la siguiente ronda el argentino Guido Pella (n.22) quien volvió a sobreponerse al intenso vendaval que lacró la jornada matinal para vencer al francés Gregoire Barrere, por 6-1, 6-4, 3-6 y 6-3.



Redondeó una jornada perfecta para los argentinos Diego Schwartzman (n.14), quien no tuvo ninguna complicación para sobreponerse al joven español procedente de la previa Alejandro Davidovich, tras cerrar el partido por 6-1, 6-4 y 6-2.



Por su parte, el búlgaro Grigor Dimitrov (n.20) no logró el pase a la tercera ronda por séptimo año consecutivo tras caer con el joven estadounidense Tommy Paul, por 6-4, 7-6 (6), 3-6, 6-7 (3) y 7-6 (3) en el partido más largo hasta el momento (cuatro horas y diecinueve minutos).



Cayó la joven promesa italiana Jannik Sinner tras tropezar por 6-4, 6-4 y 6-3 frente al húngaro Marton Fucsovics, quien se enfrentará ante el propio Paul. Chile se quedó sin su principal representante, Cristian Garín, después de que el canadiense Milos Raonic (32) se convirtiera su verdugo, al vencerle por 6-3, 6-4 y 6-2, en un partido que se extendió hasta la hora y cuarenta minutos. Sin embargo, el desenlace del partido produjo un encuentro de alto voltaje para la tercera ronda, pues el canadiense se enfrentará con el joven Tsitsipas este viernes.



EFE