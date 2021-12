COI volvió a hablar con Peng Shuai y anunció nuevo encuentro en enero

El tenis femenino mundial mostró su determinación con Pekín suspendiendo sus torneos en China debido a la situación de la jugadora Peng Shuai, con la que el COI volvió a mantener una videollamada, anunció la institución este jueves, defendiendo su "enfoque humano" en el caso.



Lo invitamos a leer: (El portero, único puesto inestable en Millonarios: ¿quién contra Alianza?)

"Compartimos la misma preocupación que muchas otras personas y organizaciones sobre el tema del bienestar y la seguridad de Peng Shuai, pero nosotros hemos optado por un enfoque muy humano y centrado en la persona", señaló la instancia olímpica en un comunicado, sin publicar grabaciones o imágenes de esta entrevista.

Media hora de llamada

El presidente del COI Thomas Bach logró hace diez días el primer contacto de un interlocutor extranjero con la jugadora. En esta ocasión fue "un equipo del COI" el que condujo la segunda videoconferencia "de una media hora", en la que la jugadora "parecía en seguridad y bien, teniendo en cuenta la situación difícil en la que se encuentra".



Como en sus precedentes comunicados sobre el tema, el COI no hace alusiones a las acusaciones de agresión sexuales que hizo a principios de noviembre

Peng Shuai contra un antiguo alto dirigente chino. No reclamó esclarecer este punto ni garantías sobre la libertad de movimientos de la jugadora. Esta postura, vista por muchos como una manera de mantener las formas con China, que acogerá en Pekín los Juegos de Invierno en dos meses (4-22 febrero 2022), contrasta con la decisión anunciada el miércoles por la WTA, que dirige el circuito femenino profesional de tenis, de suspender sus torneos en el país.



Steve Simon, presidente de la WTA, solicitó nuevamente una "investigación completa y transparente, sin censuras" sobre las acusaciones de Peng, ex número uno mundial de dobles, de presuntos abusos sexuales del ex viceprimer ministro Zhang Gaoli. Las autoridades chinas se limitaron a señalar su firme oposición "a los actos para politizar el deporte", dijo Wang Wenbin, portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores.



La Asociación China de Tenis expresó su "indignación" en un mensaje publicado por el diario oficial Global Times. China es uno de los principales mercados de la WTA, que podría sufrir cientos de millones de dólares de pérdidas por esta decisión. En 2019 acogió 10 eventos del circuito femenino con un total de premios repartidos de 30 millones de dólares.



"No veo cómo pedir a nuestras deportistas participar en torneos cuando Peng Shuai no está autorizada a comunicarse libremente y, al parecer, ha sufrido presiones para retractarse sobre sus acusaciones de abusos sexuales", defendió Simon. Actualmente no hay pendiente ningún torneo del circuito femenino y el calendario de 2022 aún no se ha publicado. Durante la temporada 2019, la última previa a la pandemia de covid-19, se organizaron 10 torneos en China, incluido el Masters femenino de fin de año.





Puede ser de su interés: (Jairo Velasco revive el primer triunfo de Colombia sobre EE. UU., en Davis)

Apoyo de Djokovic

Peng Shuai, de 35 años, no apareció en público durante casi tres semanas en noviembre tras haber publicado en redes sociales un largo mensaje en el que acusaba al ex vice primer ministro Zhang Gaoli, 40 años mayor, de haberla "forzado" a mantener sexo durante una relación que duró varios años.



La decisión de la WTA de retirar sus torneos de China fue respaldada por importantes figuras de este deporte, desde el número 1 Novak Djokovic a la leyenda estadounidense Billie Jean King, ganadora en doce ocasiones de un Grand Slam, quien dijo que la WTA "estaba en el lado correcto de la historia". Djokovic alabó desde la Copa Davis de Madrid la "audaz y valiente" decisión, al no tener "nada de información sobre

Peng Shuai y "su bienestar".



La leyenda Martina Navratilova aseguró que era "una posición valiente de Steve Simons y de la WTA por poner los principios por encima de los dólares y posicionarse por las mujeres en todos lados".



Peng Shuai reapareció el 21 de noviembre en un restaurante de Pekín y durante un torneo de tenis celebrado en la capital china, según videos publicados por medios oficiales. La WTA señaló a la AFP el sábado que Steve Simon había enviado dos correos electrónicos a la jugadora pero que "estaba claro que sus respuestas estaban influenciadas por otros", y agregó que seguía "profundamente preocupado" por su situación.



AFP