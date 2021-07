Djokovic venció a Garín y ya está en semifinal

El serbio Novak Djokovic no encontró demasiada resistencia este lunes por parte del chileno Cristian Garín (20º del mundo), al que derrotó 6-2, 6-4, 6-2 para pasar a cuartos de final de Wimbledon. "Estoy muy feliz", declaró el de Belgrado antes de marcharse de la pista central.



"Me gustaría que esta cancha se convierta en mi casa porque es la cancha más sagrada. Siempre tengo la piel de gallina aquí", dijo. El número 1 del mundo selló así, a sus 34 años ,su undécima presencia en cuartos de final de Wimbledon y su 50ª en torneos de Grand Slam.



Djokovic solo ha perdido un set hasta llegar a cuartos, en la primera ronda contra el británico Jack Draper (N.253, invitado). "Mi nivel de confianza es muy alto. Ganar Roland Garros me ha dado alas. Todavía me falta un poco para adaptar mi juego de la tierra batida a pasto, pero cuanto más avanza el torneo más cómodo me siento", avisó.



El serbio encadenó este lunes una 18ª victoria consecutiva sobre la hierba londinense contando sus dos títulos en 2018 y 2019.



'Djoko' aspira a un sexto entorchado en Wimbledon, lo que le permitiría igualar con 20 títulos de Grand Slam el récord que ostentan conjuntamente Roger Federer (aún en liza en octavos) y Rafael Nadal (ausente). Su próximo rival en cuartos será el húngaro Marton Fucsovics (N.48), quien sorprendió al eliminar al ruso Andrey Rublev (N.7) en cinco sets 6-3, 4-6, 4-6, 6-0, 6-3.



El tenista, de 29 años, firmó su mejor resultado en un torneo de Grand Slam. Hasta este lunes, su techo eran los octavos de final en el Abierto de Australia de 2018 y 2020 y en Roland Garros-2020. Aunque quedó fuera, el ruso Rublev también hizo su mejor actuación en Wimbledon, donde por el momento había llegado dos veces a la segunda ronda (2017 y 2019).



No obstante su techo es otro, porque ya ha estado en cuartos en los otros tres grandes: Abierto de Estados Unidos-2017 y 2020, Roland Garros-2020 y Abierto de Australia-2021.



