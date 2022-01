Novak Djokovic, cuya visa australiana fue anulada por segunda ocasión este viernes, se expone a ver cómo su búsqueda del récord de títulos de Grand Slam se transforma en un recorrido de obstáculos si persiste en su negativa a vacunarse contra el covid-19.



Luego del Abierto de Australia -su torneo favorito, que ha conquistado en nueve ocasiones-,¿qué le reserva el futuro al N.1 del mundo en los otros tres 'grandes' que podrían concederle un 21º título de Grand Slam y superar así a Rafa Nadal y a Roger Federer?

Roland Garros, el más flexible

A día de hoy, el camino a París es el que se presenta más despejado en el horizonte de

Djokovic, aunque aún se desconoce el protocolo sanitario que implantará el Grand Slam parisino (22 de mayo-5 de junio) de acuerdo con las autoridades francesas.



Un deportista "que no esté vacunado (...) podrá participar en la competición porque el protocolo, la burbuja sanitaria de los grandes eventos deportivos, lo permitirá", según la ministra francesa de Deportes Roxana Maracineanu, preguntada la semana pasada sobre el caso del tenista serbio.



El futuro pase sanitario, aún a examen en el Parlamento galo, y que podría ser exigido a "todo deportista que se entrene en Francia, sea francés o extranjero, si está domiciliado en nuestro territorio", según las explicaciones de la ministra, no sería de aplicación en el caso de Djokovic.



Sin embargo es probable un nuevo Roland Garros bajo burbuja sanitaria, como lo estuvieron las dos últimas ediciones del torneo sobre tierra batida, con los desplazamientos limitados al trayecto hotel-estadio y estadio-hotel.

¿Cuarentena en Wimbledon?

Wimbledon no forma parte de los eventos deportivos que se benefician de exenciones, así que Djokovic no escaparía a una cuarentena en caso de permanecer vigentes las normas sanitarias británicas actuales.



Djokovic debería aislarse durante diez días a su llegada a Inglaterra, y someterse a un primer test en los dos días previos a su viaje, y a un segundo test en el segundo día tras su llegada, y un tercero no antes del octavo día. En el mejor de los casos esa cuarentena podría ser reducida a cinco días si, después de los dos primeros test negativos, 'Nole' realizase uno extra por su propia cuenta.



A condición sin embargo de no haber estado en los diez días previos en un país que figure en la lista roja elaborada por las autoridades británicas. Todo test positivo prolongaría la cuarentena 10 días a partir de la fecha del resultado positivo. A seis meses y medio del Grand Slam sobre hierba (27 de junio-10 de julio), este protocolo sanitario puede variar en función de la evolución de la pandemia.



Tampoco se descarta que Wimbledon ponga en marcha una burbuja sanitaria, como en 2021, con un hotel impuesto y desplazamientos limitados.

Rompecabezas en Estados Unidos

A menos de una relajación de las reglas, se antoja complicado el paso de la frontera para el US Open (29 agosto-11 septiembre). Más allá de ciudadanos estadounidenses y de residentes permanentes, desde el 8 de noviembre de 2021, todo pasajero mayor de edad que acuda a Estados Unidos deberá presentar obligatoriamente una prueba de vacunación completa.



Y son pocas las excepciones a esta regla. Algunas de ellas son una "contraindicación médica documentada a recibir una vacuna contra el covid-19", o "la participación en determinados ensayos clínicos sobre el covid-19", según la agencia federal estadounidense de salud pública.



Pero no así una infección reciente, el motivo en el que se apoyaba Djokovic para poder entrar en Australia. Y ello sin contar con las reglas sanitarias propias de la ciudad de Nueva York, y que, por ejemplo, impiden al jugador de básquet Kyrie Irving jugar partidos en casa con los Brooklyn Nets ya que no está vacunado.



El especialista del doble Pierre-Hugues Herbert, no vacunado y que renunció al Abierto de Australia, en principio tampoco podrá participar en el US Open.



