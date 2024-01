Novak Djokovic prende las alarmas: se lesiona a 10 días del Open de Australia

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, perdió el primer partido del año frente al australiano Alex de Miñaur, en un duelo de la United Cup en el que tuvo que ser atendido por su fisioterapeuta debido a las molestias que arrastra en el brazo y la muñeca derecha.

Djokovic perdió 6-4 y 6-4 en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final que se disputa en Perth entre Serbia y Australia.

Días difíciles

Lo hizo tras dos roturas de saque, una por set y con doble falta incluida, que demostraron que el serbio no estaba bien para competir.



"Cuánto más juego, más me duele", dijo Djokovic a su fisioterapeuta una de las veces en las que tuvo que ser asistido durante el encuentro.



Este contratiempo le llega a Djokovic once días antes de que comience el Abierto de Australia, torneo en el que defiende la corona de campeón y que ha levantado en diez ocasiones.



Hace días, Serbia derrotó por 2-1 a República Checa en la United Cup, con un punto sumado por el número uno, pese a sufrir molestias en la muñeca durante su encuentro con Jiri Lehecka, que le llevaron a renunciar al dobles.



Djokovic abrió la cuenta para los serbios tras superar a Lehecka en tres sets, por 6-1, 6-7 (3/7) y 6-1 en esta competición mixta por equipos que se disputa en Australia.

Tras perder el segundo set en el 'tie-break', Djokovic solicitó asistencia médica por unas molestias en la muñeca derecha.



"No es la primera ni la última vez" que le ocurre, dijo Djokovic después del partido, tratando de quitarle importancia a las molestias.



"A comienzos de temporada, son cosas que pueden pasar. Afortunadamente, he sabido gestionarlo y he encontrado soluciones con la volea para acabar ganando el partido", añadió.



