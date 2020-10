Djokovic fue de frente: quiere tumbarle un récord a Federer

El tenista Novak Djokovic, número 1 del mundo desde hace 291 semanas, cree que está en "buena posición" para superar el récord de permanencia como líder de la clasificación, que ostenta el suizo Roger Federer con 310.

"Mi deseo es ser el primero, con el mayor número de semanas de la historia, y trabajaré para que eso se haga realidad", dijo Djokovic en una entrevista que publica este miércoles el diario deportivo serbio Sportski zurnal.



Para batir esa marca, el tenista serbio debe mantenerse como líder de la ATP hasta el próximo 8 de marzo.



Con todo, Djokovic reconoce que todo depende de sus resultados y de los de sus rivales más directos, Rafael Nadal y Dominic Thiem, números dos y tres de la ATP, hasta el fin de año y en el Abierto de Australia, en enero.



Djokovic tiene una ventaja de casi 2.000 puntos frente a Nadal. El tenista serbio anunció que no jugará el Masters 1.000 de París, del 2 al 8 de noviembre, pero sí el de Torneo de Viena, que comienza este sábado, así como el Masters de Londres, del 15 al 22 de noviembre.



"En Viena no estuve el año pasado y puedo ganar hasta 500 puntos, y en Londres están en juego muchos puntos", explicó el tenista.



"Lo más importante ahora para mí es sumar todos los puntos que pueda. Quiero marcar la diferencia de forma considerable ante el inicio de la próxima temporada. Es obvio que ese es mi plan", declaró Djokovic.



"Si en Viena paso a los cuartos de final ya tendré asegurado el primer puesto (de la ATP). Si eso se cumple, tendré asegurado un objetivo para este año", señaló.



EFE