Djokovic estaría liderando un plante en el Masters 1.000 de Cincinnati

El argentino Guido Pella y el boliviano Hugo Dellien son los dos jugadores retirados del cuadro del Masters 1.000 de Cincinnati, que comienza el sábado en Nueva York, y están en cuarentena por haber estado en contacto con un positivo de covid-19, según ha informado la Federación Estadounidense de Tenis (Usta).

El positivo detectado en el Centro Nacional Bilie Jean King, escenario del torneo, no es un jugador, pero estos dos que han sido puestos en cuarentena estuvieron "en estrecho y prolongado contacto" con el portador del virus, según precisó la Usta.



La Federación Estadounidense no reveló la identidad del positivo ni de los jugadores aislados, pero el propio Guido Pella ha comentado en su cuenta de Instagram que él es uno de ellos y que el portador del virus es su preparador físico, Juan Manuel Galván.



"Juan Manuel Galván ha dado positivo. Como estuve en estrecho contacto con él la semana pasada en Miami y mi entrenador, José Acasuso, ha viajado en el mismo avión y ha compartido habitación en el hotel, los dos estamos en cuarentena de dos semanas", explicó Pella, número 35 en la clasificación mundial.



El jugador argentino añadió que tanto él como su entrenador han dado negativo en el test de coronavirus. "Pero los organizadores me han retirado de torneo. Mi preparador físico es asintomático. No tengo otra opción que esperar a que estas dos semanas pasen rápidamente y pueda participar en el US Open".



Esta decisión de la Usta incomodó a varios tenistas profesionales que se encuentran en Nueva York, dentro de los que se encuentra el número uno, el serbio Novak Djokovic, quien estaría liderando un plante y no jugar el torneo, según informa el diario español Marca.



“Tanto Novak Djokovic como muchos de los tenistas sudamericanos hablan de la posibilidad hacer un plante ante la situación que se ha presentado a pocas horas de que vuelva el tenis masculino”, asegura la publicación.



La molestia se genera, porque en los protocolos de la Usta es claro que la exclusión de un tenista se produciría en caso de compartir habitación con un positivo y no es el caso de Dellien y Pella. Además, Djokovic estaría recogiendo firmas para presentar a la Usta y que esta cambie su decisión.



DEPORTES con EFE