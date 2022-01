La vista celebrada este sábado ante un tribunal de Australia para analizar la deportación del tenista serbio Novak Djokovic concluyó a la espera de que los jueces anuncien su fallo.



En la vista virtual de más de cuatro horas celebrada ante el Tribunal Federal de Australia, que fue retransmitida en directo a través de YouTube, se analizó el recurso del tenista contra la decisión del pasado viernes del ministro australiano de Inmigración, Alex Hawke, de cancelar por segunda vez el visado del número uno del mundo.

Así fue el juicio

La audiencia, que inició pasadas las 5:30 p. m. (hora colombiana) es ante tres jueces: el presidente del Tribunal Supremo, James Allsop, el juez Anthony Besanko y el juez David O'Callaghan.



Nick Wood, el abogado de Djokovic, inició la defensa centrándose en las razones por las que el ministro de inmigración, Alex Hawke, revocó el visado del tenista serbio.

Juicio a Djokovic. Foto: Tomada de la transmisión

Wood afirma que se está dañando la reputación de un gran hombre y que su no presencia en el torneo podría alimentar el sentimiento antivacunas.



La defensa aborda el tema del positivo de Djokovic y cuando admitió que fue a la entrevista con L'Equipe sabiendo que ya había dado positivo. Argumenta que el tenista permaneció siempre a más de dos metros de distancia y dijo no haberse quitado la mascarilla para la entrevista.



El abogado defensor ha expuesto sus argumentos, por más de una hora.



Es el turno del abogado del Ministro de Inmigración, Stephen Lloyd, quien argumenta las razones por las que Djokovic no debería seguir en Australia.



El abogado del ministro de Inmigración insistió en que la presencia del tenista podría "alentar a la gente a emularlo" en la violación de las medidas contra la covid. “Sus conexiones con la causa, lo quiera o no, aún están presentes y su presencia en Australia supone un riesgo abrumador", precisó el abogado de Hawke.



Los jueces hace una pausa para almorzar.



Se reanuda el juicio. La defensa del Ministro continúa su intervención.



Nick Wood, abogado del tenista, toma el turno para su réplica.



El Tribunal suspende la sesión para que los jueces deliberen.

Antecedentes del caso

El tenista serbio Novak Djokovic es fotografiado mientras es transportado desde un hotel de inmigración en Melbourne. Foto: EFE / DAVE HUNT

El ministro Hawke argumentó que la presencia de Djokovic, detenido desde el sábado en un hotel para inmigrantes en Melbourne y que afronta la posibilidad de que se le prohíba la entrada al país por tres años, puede azuzar el "sentimiento antivacunas" y derivar en la perturbación del orden público.



Por su lado, la defensa del tenista serbio de 34 años, quien no se ha vacunado contra la covid-19 y se opone a la inmunización obligatoria, afirma que los argumentos del ministro son irracionales y dañarán a "un hombre de gran reputación" que tiene una buena razón médica para no ser vacunado.



El caso sobre la entrada al país del tenista, que busca participar en el Abierto de Australia para alzarse con el décimo trofeo de este campeonato y convertirse en el tenista más galardonado de la historia con 21 Grand Slams, coincide con un repunte de contagios en el país vinculados a la variante ómicron.



La víspera, Djokovic se reunió con sus abogados para analizar la estrategia legal del caso antes de ser trasladado por las autoridades al Hotel Park, donde ya permaneció detenido entre el miércoles de la semana pasada cuando le revocaron el visado por primera vez y este lunes cuando un tribunal lo dejó en libertad.

Djokovic viajó el 5 de enero a Melbourne desde España con una exención médica por no estar vacunado al haber estado contagiado de la covid-19 recientemente para disputar el torneo que comienza el lunes y donde tiene previsto enfrentarse en primera ronda a su compatriota Miomir Kecmanovic.



Australia, que aplicó una de las políticas más duras del mundo contra la pandemia, que incluyó el cierre de sus fronteras internacionales por más de 18 meses, solo permite la entrada de extranjeros que tengan la pauta completa del suero contra la covid-19 o con una exención médica para casos muy puntuales.



DEPORTES Y EFE

