Novak Djokovic cayó en los octavos de final de Masters de Miami

El serbio Novak Djokovic, número uno del ranking mundial de la ATP, fue eliminado este martes por el español Roberto Bautista (N.22) en los octavos de final del Masters 1000 de Miami. El ibérico superó a Djokovic en tres parciales de 1-6, 7-5, 6-3 y en cuartos de final se medirá al estadounidense John Isner, séptimo favorito y campeón defensor del evento, que venció a primera hora al británico Kyle Edmund (N.19) por 7-6 (5), 7-6 (3).

Djokovic reconoció que Bautista "es un jugador sólido, pero no debería haber perdido este partido, tuve demasiadas oportunidades desaprovechadas". Baustista dio la gran sorpresa en el cuadro masculino al dejar fuera al principal favorito, que venía pisando duro desde principio de año cuando ganó el Abierto de Australia venciendo al español Rafael Nadal.



Luego de ganar el primer set fácil por 6-1, a 'Nole' parecía no salirle bien las siguientes dos mangas, pues sólo pudo quebrar a su rival en cuatro ocasiones de 13 posibilidades. No obstante la derrota, el serbio sigue dominando el tope personal ahora 7-3.



Sin embargo, el ibérico parece tomarle la medida pues se ha impuesto este año por segunda vez consecutiva luego del triunfo en Doha, donde levantó el trofeo sobre el checo Tomas Berdych.



Frente a Isner, Bautista no lo tiene nada fácil pues en tres enfrentamientos ha sucumbido en dos ocasiones, aunque la última vez que chocaron fue en el 2016 en los cuartos de final en Auckland, con victoria para el hispano.



Djokovic estaba en busca de su séptimo título en Miami, que lo hubiera convertido en el jugador masculino con más trofeos en el torneo de la Capital del Sol.



AFP