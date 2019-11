Djokovic destrozó a Berrettini en su estreno en el Torneo de Maestros

El serbio Novak Djokovic destrozó este domingo al italiano Matteo Berrettini en su debut en las Finales ATP, con una victoria por 6-2, 6-1, e inició con éxito su andadura hacia su sexto título de 'maestro'.

El de Belgrado solo cometió ocho errores no forzados y amargó el estreno del italiano, demasiado nervioso, en sus primeras Finales ATP.



En tan solo 62 minutos, Djokovic, que persigue el número uno a final de año que ahora ostenta Rafael Nadal, consiguió su primera victoria del torneo y redujo la diferencia con el español en la clasificación ATP a 440 puntos de manera momentánea.



El encuentro, además de rápido, estuvo carente de golpes ganadores y entre los dos jugadores solo sumaron 22, diez para 'Nole' y doce para el transalpino. Berrettini, que fue el último en clasificarse para la cita de 'maestros', notó los nervios en el estreno y ni siquiera su servicio fue un arma con la que poner en apuros la defensa de Djokovic.



Solo conectó cuatro servicios directos, los mismos que Djokovic, y su porcentaje de puntos ganados con el primer saque no llegó al 50 %.



Ante eso y un público ansioso de espectáculo, que se quedó con las ganas, Djokovic no tuvo piedad, barrió a Berrettini y empezó con acierto su andadura en el Grupo Bjorn Borg, en el que quedó encuadrado junto al suizo Roger Federer y al austríaco Dominic Thiem.



En esta edición, además del número uno, Djokovic busca conseguir su sexta Copa de Maestros, con lo que igualaría a Federer, líder en el palmarés del torneo.



