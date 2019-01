Djokovic clasificó a semifinales en Australia; Serena, eliminada

El tenista serbio Novak Djokovic accedió a las semifinales del Abierto de Australia sin apenas fatiga después de que el japonés Kei Nishikori abandonara por lesión muscular y se enfrentará por primera vez al francés Lucas Pouille, quien puso fin al sobresaliente torneo del canadiense Milos Raonic.

En cuanto al cuadro femenino, la checa Karolina Pliskova firmó una remontada histórica contra la siete veces campeona en Melbourne Park, la estadounidense Serena Williams, y será la rival en semifinales de la japonesa Naomi Osaka, quien no tuvo compasión con una Elina Svitolina que disputó el partido con molestias en el cuello y un hombro.



El número uno mundial selló su pase a semifinales en Melbourne por séptima vez, y posiblemente el más cómodo de todos ellos, después de que su rival abandonara cuando el marcador lucía 6-1, 4-1 a su favor.



El japonés probablemente acusó el esfuerzo realizado en su partido frente al español Pablo Carreño Busta, en el que se impuso por 6-7(8), 4-6, 7-6(4), 6-4, 7-6(8) tras más de cinco horas de partido.



Por su parte, el número uno, quien explicó tras su anterior partido frente al ruso Daniil Medvedev (13) que las sensaciones no fueron buenas, se enfrentará en la siguiente ronda al francés Lucas Pouille (26), quien venció en la otra semifinal al canadiense Milos Raonic.



Pouille mantuvo la línea de su última actuación, en la que venció al croata Borna Coric (11), para conseguir derrocar a un Raonic que eliminó en rondas previas a jugadores como el australiano Nick Kyrgios, el suizo Stan Wawrinka y el alemán Alexander Zverev (4).



Será el primer enfrentamiento entre el serbio y el francés a pesar de coincidir prácticamente siete años en el circuito y cuatro como jugadores entre los primeros cien clasificados. En este partido, Djokovic buscará una final que podría ser la antesala a su séptimo título en Melbourne Park, que le serviría para superar a su rival suizo Roger Federer (3) y convertirse en el tenista más laureado en el Abierto de Australia.



Respecto a la competición femenina, la checa Pliskova firmó una remontada épica tras levantar un 1-5 en el set definitivo que le sirvió para superar a Serena Williams por 6-4, 4-6, 7-5 en dos horas y diez minutos de partido.



"Estaba ya casi en el vestuario y ahora que me doy cuenta estoy aquí hablando como la ganadora del partido", admitió una sorprendida y luchadora Pliskova quien frustró la posibilidad de que la tenista de Saginaw igualara a Margaret Court como tenista con más títulos en Grand Slam (24).



Pliskova, quien abordó un partido perfecto en su anterior ronda frente a la española Garbiñe Muguruza (18), consiguió por primera vez en su carrera el pase a las semifinales en el primer 'major' del año.



La jugadora checa, pupila de la extenista española Conchita Martínez, se enfrentará en la siguiente ronda a la japonesa Osaka, que eliminó a la ucraniana Svitolina por un contundente 6-4, 6-1 en una hora y doce minutos. La vigente campeona del Abierto de EE. UU. comentó en rueda de prensa que se encuentra a un "buen nivel", ya que venció con un resultado positivo a Svitolina, reciente campeona de las WTA Finals en Singapur.



"Ella está demostrando un gran nivel de juego, sobre todo en este último año, y tengo ganas de poder seguir por este nivel frente a ella", comentó Pliskova sobre su oponente en semifinales, con quien mantiene un 2-1 favorable en cuanto a enfrentamientos directos.



