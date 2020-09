Djokovic cede su primer set ante Edmund, pero pasa a tercera ronda

El serbio Novak Djokovic aunque cedió un set ganó este miércoles por 6-7 (5), 6-3, 6-4 y 6-2 al británico Kyle Edmund, 44 del mundo, y avanzó a la tercera ronda en el Abierto de EE.UU.

Djokovic, de 33 años, invicto en lo que va de la temporada 2020 con marca de 25-0, se medirá en la tercera ronda con el alemán Jan-Lennard Struff, vigésimo octavo cabeza de serie, al que ya ganó la pasada semana en las mismas pistas de Flushing Meadows, en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati.



El duelo entre el número uno del mundo y Struff será el quinto con ventaja de 4-0 en los enfrentamientos anteriores. Después de tres horas y 13 minutos de acción, en las que la emoción e igualdad solo estuvieron presentes en la primera manga, cuando el resto de Edmund, de 24 años, aguantó al servicio del serbio y el tenista británico hizo valer también el poder del suyo.



En el 'tie-break' los puntos decisivos cayeron del lado de Edmund que se llevó el premio de consolación de haber sido el primero que le hizo perder un set a Djokovic en el Abierto del 2020.



Luego, como ya es habitual, Djokovic, con un golpe de derecha desde el fondo de la pista intratable, poco a poco agotó las fuerzas físicas de Edmund, que lo intentó todo, pero no pudo evitar la derrota. Djokovic acabó con 16 'aces' y tres dobles faltas, mientras que logró 52 golpes ganadores contra 34 errores no forzados para sumar un total de 140 puntos ganados.



Mientras que Edmund terminó con 7 'aces' y seis dobles faltas y 27 golpes ganadores contra 36 errores no forzados.



EFE