El discurso de Rafael Nadal que podría enseñarse en los colegios

El español Rafa Nadal, que conquistó este domingo contra el serbio Novak Djokovic su novena corona en el Masters 1.000 de Roma, dio unas declaraciones en rueda de prensa que han tenido amplia difusión en redes sociales, por el carácter pedagógico de las palabras del tenista.

Al ser consultado sobre cómo trabaja su parte mental, dijo: "Trabajas a nivel mental cuando saltas a jugar a pista cada día y no te quejas cuando lo haces mal, cuando tienes problemas o cuando tienes dolores. Pones la actitud y la cara correcta y no te sientes negativo sobre todos los problemas que están ocurriendo. Si estoy jugando mal, si tengo problemas físicos, salto a pista cada día con pasión por seguir entrenando. Ese es el trabajo mental", fue la primera parte de su respuesta.

"Eso es algo que he hecho durante toda mi carrera. No frustrándome cuando las cosas no me han ido bien y no siendo demasiado negativo, y por eso he sido capaz siempre de poder regresar. Ahora estoy aquí, con un título importante y en un momento importante y ahora es el momento de seguir trabajando", dijo el tenista español.



