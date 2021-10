Arranca el Challenger de Bogotá, vuelve el buen tenis

La espera terminó y el tenis en Colombia vuelve a rodar con el comienzo de las qualy en donde nuestros representantes, los juveniles Johan Rodríguez, Mateo Gomez, Nicolás Barrientos y Alejandro Hoyos, buscarán un cupo al cuadro principal.

Mateo Gómez enfrentará al ecuatoriano Cayetano March, Alejandro Hoyos se cruzará con el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva, mientras que habrá cruce colombiano entre Johan Rodríguez y Nicolás Barrientos.



Los grandes nombrs del torneo

A la espera de consagrarse victoriosos en su primer encuentro, Peña y Rodríguez se unirán a sus compatriotas Daniel Galán, Nicolás Mejía, Cristian Rodríguez, y además a Alejandro Gomez, Enrique Peña y Juan Sebastián Gomez, quienes recibieron tarjeta invitación para ingresar al cuadro principal, sumando así una gran cantidad de representantes con los que Colombia va en búsqueda del título del DIRECTV Open Bogotá.



Los partidos de qualy se disputarán en tres escenarios desde las diez de la mañana.



A todas las personas que quieren ver el DIRECTV Open de manera presencial, ya pueden adquirir las entradas de manera virtual en www.eticket.co. Allí podrá escoger el o los días en los que pretende asistir y el número de entradas.



Cabe recordar que las puertas del Carmel Club estarán abiertas al público desde este domingo 17 de octubre, cuando se dispute la fase de clasificación para el DIRECTV Open Bogotá.

La programación del domingo



Los juegos de este domingo:



10:00 a.m. Mateo Gómez (COL) vs Cayetano March (ECU)

Joao Lucas Reis Da Silva (BRA) vs Alejandro Hoyos (COL)

Johan Rodríguez (COL) vs Nicolás Barrientos (COL)



10:00 a.m. Enzo Couacaud (FRA) vs Luis Patiño (MEX)

Alexander Lazarov (BUL) vs Bart Stevens (NED)

Evan King (USA) vs Michel Vernier (CHI)



10:00 a.m. Jaroslav Pospisil (CZE) vs Jean Thirouin (FRA)

Luca Castelnuovo (SUI) vs Juan Alejandro Hernández (MEX)



