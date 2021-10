Daniel Galán ganó en su debut en el Challenger de Bogotá

El gran favorito del DirecTV Open, Daniel Galán, derrotó en su primer partido al francés Mathieu Perchicot, por 4-6, 6-3 y 6-4 en una hora y cincuenta minutos de partido.



Galán enfrentó a un rival impredecible, pues el francés, de 29 años y 432 del mundo, no mostró una estrategia clara imposibilitando una respuesta clara de Galán y llevandose la primera manga del partido.



Siempre calmado, Galán , que rompió el servicio de su oponente en 4 de once chances, supo aprovechar la localía y a pesar de no jugar en Bogotá hace un buen tiempo, logró revertir su suerte e igualar las cosas en el segundo set.



Yendo de menos a más, el tenista bumangués tuvo para ganar rápidamente el tercet set, teniendo a Perchicot 4-1 en la manga. Sin embargo, una serie de errores no forzados consecutivos llevaron las cosas hasta el 5-3, donde Galán logró resolver el partido y quedarse con el pase a segunda ronda.



Ahora, Galán espera rival del enfrentamiento entre el brasileño Orlando Luz y el austriaco Gerald Melzer.



El punto decisivo

🎾 Disfruten del ‘match point’ con el que Daniel Galán venció a Perchicot en la primera ronda del @DirectvOpen. ESPECTACULAR.



Parciales 4-6/6-3/6-4.



🇨🇴 ¡Qué crack que eres, Dani! #DirecTVOpenBogota | @DIRECTVSports | @MatchTenis pic.twitter.com/MXxeCTnOZH — DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) October 18, 2021

Pesó el tiempo sin jugar en Bogotá

"Aquí todos van a ser difícil, llevo mucho tiempo lejos y no estoy tan acostumbrado. La bola es lo más difícil, estamos aquí y hay que buscar la manera de buscar los partidos", dijo Galán una vez finalizado el partido.



Sobre Perchicot, Galán afirmó que fue difícil de leer. "Era un rival desordenado pero en la altura sirve. No sabía a veces con qué iba a salir y el que terminaba equivocándose era yo. Siempre es peligroso este tipo de rivales", dijo.



