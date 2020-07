Diego Schwartzman fue de frente y arremetió contra la ATP y el US Open

Diego Schwartzman, actual número uno del tenis argentino y 13 del escalafón mundial, cuestionó la forma de comunicarse de la ATP al considerar que la entidad internacional "hasta el momento no pegó ninguna".

Schwartzman lo expresó en alusión a la cancelación del torneo de Washington, ocurrida el martes último en un circuito que está interrumpido a raíz de la pandemia de coronavirus y con fecha de regreso programada para el mes próximo.



"Para mí la ATP por ahora no pegó ninguna, prácticamente nunca nos enteramos por ellos primero que por una red social de las decisiones que toman, por ejemplo la cancelación de Washington", comentó Schwartzman, de 27 años, en una entrevista que concedió a la FM Milenium.



El tenista surgido del Club Náutico Hacoaj, uno de los cuatro argentinos instalados entre los 100 mejores del mundo (junto a Guido Pella, Juan Ignacio Lóndero y Federico Delbonis), lamentó la situación que originó la pandemia y solicitó que haya una mejor comunicación de los organismos hacia los jugadores.



"La cancelación de Washington se veía venir y la ATP entre comillas nos lo venía pronosticando, nos venía diciendo que estaba complicado porque no llegaban con los tiempos para todos los permisos y todo lo que se necesitaba para hacer un torneo, pero nos terminamos enterando todos los jugadores por Twitter y a los 20 minutos salieron a confirmarlo", añadió el 'Peque'.



"La forma en comunicarse y en la que quieren llevar a cabo, por ejemplo el US Open, es una locura. En mi caso iré a jugar porque lo necesito, es mi trabajo, pero las condiciones son una locura, como ir a jugar un Grand Slam después de siete meses con solo un acompañante, encerrados en un hotel 21 días, sin que podamos salir, es todo demasiado rebuscado", comentó Schwartzman.



El regreso del tenis está previsto para el 22 de agosto con el Masters 1000 de Cincinnati, que se jugará en Nueva York, el mismo escenario que desde el 31 de agosto albergará el US Open, segundo Grand Slam de la temporada luego del abierto de Australia que ganó el serbio Novak Djokovic en febrero pasado.



"Mi intención por ahora es jugar todo lo que pueda e ir viendo. Hay países que te piden un test negativo para entrar, que ya nos lo hicimos todos los que viajamos esta noche a Miami, incluído mi entrenador (Juan Ignacio Chela) y mi preparador físico Martiniano Orazi", concluyó el tenista, quien jugará Cincinnati, el US Open y luego viajará a Europa para participar en Kitzbuhel, Roma, Madrid y Roland Garros. La idea es que una vez, que el equipo llegue a Miami, se traslade momentáneamente a Bahamas para entrenarse unos días, debido a que allí la situación de la pandemia está más controlada.



