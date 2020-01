Se revelan detalles de boletería para el regreso de Federar a Colombia

Este 24 de marzo Roger Federery Alexander Zvererv vuelven a Bogotá para disputar el partido de exhibición que se cancelo el pasado mes de noviembre, por temas de orden público en la ciudad.

Este miércoles la empresa Imla de Colombia anunció el partido y dio los primeros detalles de la boletería.



"Queremos informarle que la empresa promotora Imla de Colombia, en coordinación con los jugadores ha decidido realizar un nuevo partido de Roger Federer contra Alex Zverev el 24 de marzo del 2020 en el Movistar Arena"., dice la empresa.



La firma asegura que quienes compraron su boleta para el partido de noviembre, recibirán una invitación para este nuevo evento.



La entrega de dichas invitaciones se realizará desde el 6 de febrero hasta el 6 de marzo. "Las boletas de invitación que no hayan sido reclamadas el 6 de marzo saldrán en venta al público y no se podrán reclamar después de esa fecha".



Además, dice: "La entrega de las boletas de invitación aplica únicamente para boletas compradas, por lo que no se incluyen cortesías. Las personas que compraron sus boletas a través de la página web podrán reclamar sus boletas de invitación por ese mismo medio".



"Si la persona cuenta con boleta impresa, debe acercarse a los puntos de venta designados y presentar el documento de identidad de la compra. Es importante resaltar que únicamente el titular podrá efectuar la solicitud de boleta de invitación en las fechas indicadas".

