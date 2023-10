Desgarrador relato de Pete Sampras al informar el drama familiar que vive

la estrella del tenis mundial Pete Sampras, quien durante su carrera ganó 14 Grand Slams y fue durante 286 semanas número uno del mundo, informó que padece un duro drama familiar.

Sampras comunicó la información a través de un comunicado en el ATP Tour que Bridgette Wilson está en tratamiento después de que le diagnosticasen su enfermedad en diciembre de 2022.

Valentía

"Como la mayoría ya sabe, soy una persona bastante tranquila y reservada. Sin embargo, el año pasado ha sido un momento excepcionalmente desafiante para mi familia y he decidido compartir lo que ha estado sucediendo. En diciembre pasado, a mi esposa, Bridgette, le diagnosticaron cáncer de ovario. Desde entonces, se sometió a una cirugía, recibió quimioterapia y continúa con una terapia de mantenimiento específica", dijo Sampras.



Y agregó: "Ver a Bridgette seguir siendo una madre y esposa increíble a pesar de todo ha sido inspirador. También he aprendido que es muy difícil buscar apoyo cuando simplemente es demasiado difícil hablar de algo".



Wilson, de 50 años, y Sampras, de 52 años, se casaron el 30 de septiembre de 2000 y tienen dos hijos, Christian de 20 años y Ryan de 18.



Dice que le ha sido difícil ver a su esposa con este desafío y solicitó "buenos deseos y oraciones", para que su salud mejore y supere la enfermedad.

