Caída de Federer en su regreso

El suizo Roger Federer, número ocho del mundo, cayó por 6-4, 4-6 y 6-4 ante el español Pablo Andújar (75) en su regreso a las pistas, en el torneo de Ginebra, tras estar más de dos meses parado por una doble operación en la rodilla derecha.



Federer, de 39 años y ganador de 20 torneos del Grand Slam, jugó su último partido oficial el pasado 11 de marzo en los cuartos de final del ATP 250 de Doha, donde perdió ante el georgiano Nikoloz Basilashvili.

Pablo Andújar Foto: EFE

El partido de este martes, primero para el suizo en arcilla desde que perdió ante el español Rafael Nadal en las semifinales de Roland Garros 2019, comenzó con máxima igualdad en los primeros juegos.



Andújar, fiel a su estilo, estuvo muy consistente desde el fondo de pista y fue un muro para el tenista suizo, que evidenció la falta de ritmo y en ocasiones dio muestras de cierta lentitud.



Según avanzó la primera manga, Andújar se mostró muy cómodo en el partido y, por el contrario, Federer no estuvo fino al saque, ya que únicamente registró un 40% de primeros servicios frente al 72 % del español. Andújar, que estuvo muy resolutivo al saque sin dar ninguna opción a Federer, consiguió romper el servicio al suizo en el décimo juego y cerró el primer set con 6-4.



La segunda manga comenzó con una versión más intensa y agresiva de Federer, sobre todo al resto, con la que consiguió romper el segundo servicio de Andújar y poner el 2-1 a su favor. El suizo subió la intensidad y su revés empezó a funcionar frente a un Andújar que se mostró muy batallador, pero no pudo evitar que el segundo set terminara 6-4 a favor del suizo. En el tercer set, Federer fue de más a menos.



Por el contrario, Andújar lo empezó con síntomas de cansancio, lo que llevó a no estar tan acertado en sus golpes y cometer un mayor número de errores no forzados. El tramo final del partido cambió radicalmente, ya que Andújar rompió en dos ocasiones el saque a Federer para cerrar la tercera manga con un 6-4. El español consiguió su quinta victoria ante un 'top 10'.



La última fue ante su compatriota David Ferrer (nº8) en las semifinales de Barcelona en 2015. También avanzó de ronda el italiano Fabio Fognini, sexto favorito, que derrotó al argentino Guido Pella (6-2 y 6-2) y se enfrentará en octavos al serbio Laslo Djere, que venció al brasileño Thiago Monteiro por 7-6 (7), 3-6 y 5-7.



El uruguayo Pablo Cuevas venció por 7-6 (5) y 6-2 al estadounidense Reilly Opelka y se enfrentará en octavos al francés Arthur Cazaux. La gran sorpresa del día tuvo la firma del suizo Dominic Stricker, número 419 del mundo, que se impuso por 7-6 (5) y 6-1) al croata Marin Cilic y en octavos se enfrentará al húngaro Marton Fucsovics.



EFE

