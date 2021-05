Debut y despedida para María Camila Osorio en Roland Garros

Terminó la participación colombiana en el tenis individual de Roland Garros. María Camila Osorio cayó eliminada contra la estadounidense Madison Brengle por 7-5 y 6-4 en una hora y 20 minutos de partido.



La estadounidense hizo efectivos ocho de los 14 puntos de quiebre que se le presentaron y llegó a tener a Osorio 3-0 en ambos sets.





"No me voy con las mejores sensaciones, tal vez pude dar más, estaba un poco ansiosa porque era mi primer gran Slam y me dejé más llevar por eso que en competir", reconoció María Camila Osorio.



Esta era el primer Grand Slam para Osorio, que con 19 años ya está en el top 100 de la ATP (es 98). A esta derrota se le suma la de Daniel Galán, quien este domingo cayó también en primera ronda a manos del argentino Guido Pella.



"Me voy con un récord muy bonito, que es jugar un Grand Slam. Tengo que estar contenta", terció. Y agregó: "tengo que volver a echarme para arriba, porque se pierde más veces de las que se gana, tengo otro torneo la próxima semana", concluyó Osorio.





Aún está pendiente de iniciar la participación de los Doblistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes enfrentan este martes a los británicos Neal Skupski y Ken Skupski.



DEPORTES

Con Efe

