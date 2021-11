Cabal y Farah, eliminados en el Masters 1000 de París

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah cayeron en los cuartos de final del Masters de París a manos del británico Jamie Murray y el brasileño Bruno Soares por 6-1 y 7-5.



Lo invitamos a leer: (Cali empezó con triunfo en la Libertadores Femenina: vea los goles)

Los doblistas nacionales resistieron el primer envión de sus rivales ganando el segundo game para poner el set 1-1, sin embargo no aguantaron la agresiva entrada de Soares y Murray, quienes terminaron batiendo por mucho la primera manga.



Para el segundo set intentaron componer el juego, sin embargo Cabal y Farah no lograron quebrar ni un servicio de sus rivales. Tuvieron once chances, mientras que Murray y Soares quebraron el de los colombianos en tres de nueve.

Lo que se viene

Facebook Twitter Linkedin

Juan Cabal y Robert Farah en los Juegos Olímpicos de Tokio. Foto: Prensa COC

Cabal y Farah, que vienen de ganar el ATP de Viena, lograron clasificar como la sexta mejor pareja al Torneo de Maestros que se jugará a partir del 14 de este mes en Turín, Italia.



Después del Torneo de Maestros, los doblsitas tendrán la dura prueba de representar en Turín también, a fin de mes, a Colombia en la Copa Davis junto a Daniel Galán, Nicolás Mejía y un quinto tenista aún no revelado.



Puede ser de su interés: (Selección Colombia: Rueda apunta a una nueva defensa para la eliminatoria)



Colombia comparte grupo de la Davis con Italia y Estados Unidos.



DEPORTES