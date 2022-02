La carrera de Juan Martín del Potro fue el edén. Y también el infierno. Fue la cumbre y las profundidades del océano. Ninguna de las sentencias es inexacta. El tandilense se endulzó, prácticamente desde sus primeros raquetazos, con el éxito y el aplauso. Y se mortificó con los obstáculos y los reproches.



Triunfos de alto impacto, títulos, gloria, respeto mundial, épica, pasión, dinero, popularidad, oportunidades, mensajes, alegrías. Lesiones, cirugías, depresión, quirófanos, tratamientos, presiones, silencios y malos asesoramientos, equivocaciones, enojos, especulaciones. Raqueta y bisturí.

Con 33 años y más de dieciséis temporadas como profesional, Del Potro experimentó una vida deportiva furiosa, un subibaja emocional en el que pasó de evaluar la mejor estrategia para intentar derrotar a Roger Federer y Rafael Nadal a tratar de salir en buenas condiciones de una intervención quirúrgica. Sin escalas, a los golpes.



Gigante en los courts, bombardero de derecha y saque, con malicia competitiva y mentalidad ganadora, Del Potro llegó a ser una amenaza para el Big 4 (para Roger y Rafa, primero, para Novak Djokovic y Andy Murray, después). De hecho, les ganó a los cuatro y, además, es uno de los tres jugadores que derrotaron a Nole, Nadal y Federer cuando estos se encontraban en la cima del ranking. No sólo eso: en total ostenta diez victorias sobre números 1, la mayor cantidad para un tenista que nunca alcanzó el primer escalón del tour.

Facebook Twitter Linkedin

Del Potro se despide de la afición. Foto: AFP

La posición más destacada del argentino fue 3°, en agosto de 2018, algunas semanas antes de sufrir la -aún increíble- caída sobre la superficie de cemento del torneo de Shanghai, la misma que lo empujaría -desde junio de 2019- a cuatro operaciones.



Si se creía que las cuatro cirugías de muñeca, entre 2010 y 2015, habían resultado una pesadilla para Del Potro, el período que comenzó ese 11 de octubre de 2018 en el Masters 1000 de Shanghai en un partido ante Borna Coric, cuando se dañó la rótula derecha al trastabillar y golpear su pierna en el cemento chino, fue peor aún.



¿Qué lesión sufrió? Una fractura de rótula derecha de trazo vertical y sin desplazamiento, éste último un detalle no menor que le permitió esquivar el quirófano, aunque al menos por unos meses. Cuando en junio de 2019 se resbaló sobre el césped del torneo de Queen’s y se resintió de la lesión, en el partido que terminó ganándole al canadiense Denis Shapovalov, los tratamientos menos invasivos dejaron de ser una opción.

Lesión inusual y tormentosa

La lesión es totalmente inusual en el tenis. En su momento, según médicos y kinesiólogos consultados por 'La Nación', es un daño más frecuente en personas de edad avanzada con osteoporosis que tropiezan y caen sobre sus rodillas o en jóvenes que tienen fuertes impactos en accidentes. Llevado al deporte, son lesiones más usuales en el fútbol, claro.



El tandilense se sometió a una primera operación de rodilla derecha en junio de 2019, en Barcelona, por recomendación de Ángel Ruiz-Cotorro, el médico de confianza de los tenistas españoles. En 2021, a fines de enero, volvió a ingresar en un quirófano: en Miami, el doctor Lee Kaplan le realizó un toilette artroscópico, una suerte de “limpieza” de lo que estaba mal en la zona.



Sin los resultados que esperaba, en agosto de 2020 el tenista argentino fue operado por tercera vez en la rodilla. Ahora fue en Berna, Suiza, por el doctor Roland Biedert, un profesional de máxima confianza de Roger Federer. Pero todavía con dolores, en marzo de 2021, sumando 21 meses sin competir, volvió a ingresar en un quirófano para tratar de hallar soluciones para sus problemas de rodilla. Esta vez en Chicago, ante el doctor argentino Jorge Chahla. “La definitiva”, escribió en sus redes.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Martín del Potro, tenista argentino. Foto: EFE

En medio de la búsqueda de alternativas, Del Potro viajó a Porto Alegre, a un centro médico que se enorgullece por realizar “procedimientos ortopédicos regenerativos no quirúrgicos con una propuesta revolucionaria” y en el que también se atiende, por ejemplo, el ex caudillo del fútbol uruguayo Diego Lugano.



Del Potro se sometió a un procedimiento llamado BMAC, concentrado de células madre y factores de crecimiento de la médula ósea. No es la primera vez que durante este período traumático se entrega a un tratamiento con células madre: Ruiz Cotorro, médico de la Real Federación Española de Tenis, también se lo hizo, pero el argentino no halló los resultados que esperaba. Se trata de una terapia relativamente moderna, que todavía no ostenta las amplias estadísticas de otros tratamientos y cuya efectividad -muchas veces- depende de “acertar el tejido” en el que se aplica.



En 2018, con su 22° y último trofeo ganado, en el desierto californiano de Indian Wells (el primero de categoría Masters 1000 en su carrera), Del Potro completó un currículum extraordinario: campeón de un Grand Slam (el Abierto de los Estados Unidos 2009, con 20 años, en la final frente a Federer, que acumulaba un invicto de 40 partidos en Nueva York), doble medallista olímpico (bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016), figura y campeón de la Copa Davis 2016 y ganador en las otras divisiones del ATP Tour (250 y 500). Entre 2008 y 2018 disputó otras trece finales (incluida la del US Open 2018, perdida ante Djokovic) y pudieron haber sido muchas más. Con 439, es el argentino con más victorias después de Guillermo Vilas, con 951.



¿Del Potro pudo haber sido número 1 del mundo? Sí; tuvo condiciones para alcanzar ese sitio de privilegio. ¿También pudo haberse retirado hace muchos años? Sí, también. Las cirugías de muñeca derecha, de muñeca izquierda y de rodilla derecha lo acorralaron y asfixiaron, lo confundieron e hicieron dudar de todo.



El tiempo total de su inactividad, si se suman las lesiones más severas, impacta: 1984 días. Es decir que de los 16 años de profesional, en casi cinco y medio estuvo sin poder jugar. Demasiada tortura.

El número 1 que pudo ser

Facebook Twitter Linkedin

El tenista argentino Juan Martín del Potro, ganador de Indian Wells. Foto: AFP

“Del Potro podría haber sido número 1 sin tantas lesiones. Es un talento increíble que ha luchado con muchos problemas físicos. Soy un gran fan suyo”. La afirmación, ante la consulta de 'La Nación', le pertenece al estadounidense Paul Annacone, coach de Pete Sampras (cuando The King of Swing conquistó Flushing Meadows 2002 y luego se retiró) y de Federer (el séptimo trofeo del suizo en Wimbledon, en 2012, fue el logro más valioso de la sociedad).



“Es uno de los mayores talentos de los últimos quince años, con uno de los mejores golpes de derecha que hemos visto y un gran saque -afirmó Annacone-. Mentalmente ha sido muy sereno, lo que le permitió jugar tan bien los grandes momentos. Para ser un hombre grande [de 2,03 metros aunque oficialmente declare 1,98m], se mueve muy bien y no tiene miedo de terminar en la red con voleas sólidas. Su victoria en el US Open de 2009 debería haber sido el comienzo de una carrera en la que competiría por muchos títulos importantes. Tuvo que pasar mucho tiempo luchando contra las lesiones y eso es muy difícil en lo emocional. Espero que pueda terminar en sus propios términos”.



El mismo sentimiento de Annacone lo tiene Toni Nadal, tío y formador de Rafa, el mejor competidor de todos los tiempos (y desde hace un puñado de días, además, el máximo ganador de trofeos de Grand Slam, con 21). “De todos los jugadores del circuito, Del Potro es de los que han tenido mayor mala suerte. Habría luchado por ser el número 1, tenía unas condiciones especiales para el tenis. Buen saque, un gran drive. Un jugador muy completo, pero se encontró con varios problemas, y constantes. Tenía todo para crecer, pero le vinieron muchas lesiones. Si no, habría estado ahí. Seguro”, apuntó Toni, que siempre distinguió en Juan Martín a un tenista de jerarquía, con recursos técnicos (y emocionales) como para ser un peligro para su sobrino y los demás jugadores top.



Del Potro es un elegido. Simboliza uno de los mayores ejemplos de resiliencia del deporte de alto rendimiento. Su retorno grande al circuito en 2016, después de haber tocado fondo, fue -probablemente- el caso más cinematográfico de la historia del tenis masculino. Inclusive superior al del croata Goran Ivanisevic, que después de perder tres finales de Wimbledon (1992, 1994 y 1998), se derrumbó por una lesión crónica en un hombro y en 2001, tras recibir un wild card y siendo 125° del mundo, conquistó el All England. Y hasta más conmovedor que el del austríaco Thomas Muster, que antes de jugar la final de Miami 1989 fue atropellado por un hombre ebrio, estuvo durante meses en silla de ruedas, volvió, ganó Roland Garros 1995 y fue número 1 en 1996.



El 19 de junio de 2019, en el césped de Queen’s, Del Potro jugó su último partido (venció al canadiense Denis Shapovalov por 7-5 y 6-4). Desde ese momento fue el protagonista de una película de terror. Hasta que, en septiembre pasado, de visita en el US Open para pelotear con John McEnroe y cumplir con compromisos comerciales, por primera vez le abrió la puerta a un potencial regreso al tour. Sorprendió deslizando que podría ser sobre el polvo de ladrillo del ATP de Buenos Aires, donde sólo participó en 2006, en el arranque de su carrera profesional. Por entonces tenía 17 años, era 155° del mundo, recibió una invitación y la aprovechó, dejando una grata imagen en su debut: perdió en la primera rueda ante el español Juan Carlos Ferrero (tres años antes había sido líder del ranking y conquistado Roland Garros) por 6-2, 4-6 y 6-4.

El retiro: un destino inevitable

Después de casi mil días (965), cuando muchos lo creían retirado, Del Potro volvió a ingresar en una cancha para un partido oficial. Fue este martes por la noche (no antes de las 20), en el court Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, donde se midió contra su amigo Federico Delbonis, por la primera ronda del Argentina Open.



Aventuró, entre lágrimas, que “más que una vuelta es una despedida”. Después del torneo porteño proyecta jugar en Río, la próxima semana. ¿Y después? Sólo él sabe. Dependerá, en buena medida, de cómo le responda el cuerpo y de las obligaciones que se le presenten. De todos modos, pase lo que pase, puede estar tranquilo: escribió demasiados capítulos extraordinarios.

SEBASTIÁN TOROK

LA NACIÓN

(GDA) Grupo de Diarios de América