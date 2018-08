Del Potro aconsejará cómo jugar al tenis a astronautas en el espacio

Juan Martín del Potro será parte de un experimento realmente innovador. El actual número 3 del mundo participará de una transmisión en vivo con un astronauta en Nueva York que se podrá ver vía Youtube, Twitter, Facebook y Periscope en las cuentas del US Open. Como parte de la promoción del Abierto de los Estados Unidos, el Unisphere (famosa estructura metálica que representa al planeta Tierra y está ubicada en el parque de ingreso a Flushing Meadows ), se convertirá en una suerte de court de tenis. En este globo de acero de 350 toneladas se proyectará en 3D el "primer partido de tenis en la Estación Espacial Internacional (ISS)".

Del Potro, toda una estrella en Nueva York luego de su conquista del Grand Slam en 2009 venciendo a Roger Federer en la final, estará allí para ayudar y darle consejos a Andrew 'Drew' Feustel, astronauta de la Nasa, que intentará jugar un partido con sus compañeros de tripulación.



"El US Open es la etapa más grandiosa de la Tierra, y somos afortunados de tener a Unisphere como parte de nuestro telón de fondo", comunicó Qianna Smith-Bruneteau, directora de Social Media & Strategy. Y aportó: "El Unisphere nunca ha tenido proyecciones de video, por lo que estamos entusiasmados de exhibir el tenis en el espacio a través de una experiencia distinta tanto para los fanáticos que estén en el lugar como para aquellos que se sintonicen globalmente a través de Facebook, Twitter, YouTube y Periscope".



"El hecho de que no tengamos gravedad hará que el partido sea difícil. Las pelotas no rebotan y la gravedad no tiene efecto. Entonces va a ser un desafío", comentó el astronauta. "Tendríamos que inventar algunas reglas nuevas", agregó.



Durante la preparación del que llaman "primer partido de tenis en el espacio", la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) también les solicitó algunos "consejos" a profesionales como John Isner, Frances Tiafoe, Steve Johnson, Donald Young y Kevin Anderson.



LA NACIÓN

Argentina

GDA