Este es el equipo colombiano para la Copa Davis

La Federación Colombiana de Tenis (FCT) ha definido la nómina de jugadores que integrarán el Equipo Colombia para jugar la Davis Cup Madrid Finals by Rakuten que se celebrará en la Caja Mágica de Madrid (España) sobre canchas de cemento del 18 al 24 de noviembre de este año.

El Equipo Colombia de Copa Davis elegido por el capitán Pablo González, tuvo el respaldo unánime de la Comisión Técnica Nacional y del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Tenis.



El Equipo Colombia de Copa Davis estará integrado por los siguientes jugadores:



Daniel Galán (203º ATP sencillos)

Santiago Giraldo (211º ATP sencillos)

Nicolás Mejía (428º ATP sencillos)

Juan Sebastián Cabal (1º ATP dobles)

Robert Farah (1º ATP dobles)



Para Colombia, disputar la Davis Cup Madrid Finals by Rakuten significa el hecho más importante en la historia del tenis colombiano en una competencia por países.



Colombia participa en la Copa Davis desde 1959 y en seis oportunidades el país llegó a los play-offs de Grupo Mundial enfrentando a algunos de los mejores equipos del mundo.



Solo hasta este año 2019, Colombia logró la instancia final luego de vencer por 4-0 a Suecia en los Qualifiers que se realizaron en el Palacio de los Deportes de Bogotá, el pasado mes de febrero, siendo Colombia uno de los dieciocho países que jugarán la Davis Cup Madrid Finals by Rakuten en Madrid.



En Madrid, el Equipo Colombia integrará el Grupo D y tendrá como rivales a Bélgica y Australia, dos naciones de mucha tradición tenística y que cuentan con jugadores de altísimo nivel y ubicados entre los mejores del mundo.



El primer rival de Colombia será Bélgica y se enfrentarán el lunes 18 de noviembre en el Estadio 3 de la Caja Mágica en Madrid (a partir de las 4:00 p.m. local, 10:00 a.m. Colombia); mientra que el martes 19 de noviembre Colombia se medirá a Australia, también en el Estadio 3 (a partir de las 6:00 p.m. local, 12:00 m. Colombia).



Vale recordar que la primera fase de la Davis Cup Madrid Finals by Rakuten se jugará con formato de round robin con seis grupos de tres equipos. Luego, los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos clasificarán a ronda de eliminación directa que iniciará en cuartos de final con ocho equipos, luego las semifinales y la final.



El Equipo Colombia que participará en la Davis Cup Madrid Finals contará con Colsanitas como patrocinador principal, así como con el apoyo del Ministerio del Deporte.



Con información de la oficina de prensa