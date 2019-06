‘Sobre tierra batida nadie se acerca al tenis que hace Nadal’: Federer

El suizo Roger Federer alabó al español Rafael Nadal, su verdugo este viernes en semifinales de Roland Garros, del que dijo que, sobre tierra batida, "nadie se acerca a su tenis".

"Sobre tierra batida nadie se acerca remotamente a su tenis. Ya no sé con quién entrenarme para poder afrontarle", aseguró el helvético tras perder contra Nadal por 6-3, 6-4, 6-2.

Federer ni confirmó ni desmintió si volverá a jugar este torneo, al que volvió tras tres temporadas de ausencia.



"Ha sido un gran torneo, quizá he tenido el mayor apoyo del público que he visto en toda mi carrera, tanto en los entrenamientos, en los partidos, como fuera de la pista. Creo que he jugado bien", indicó.



"Me ha sorprendido haber llegado tan lejos. Todavía no sé qué pasará el año próximo. Pero me divierte jugar en tierra batida. No descarto nada", comentó.



