‘Argentina es favorita, pero tenemos nuestras armas’: Giraldo

Los equipos de Colombia y Argentina de la Copa Davis dieron sus declaraciones acerca de lo que será la serie que enfrentarán desde el próximo viernes, en San Juan, Argentina. La baja de los doblistas colombianos, Juan Sebastian Cabal y Robert Farah, fue uno de los principales temas durante la conferencia de prensa.

Equipo colombiano

¿Qué expectativas tienen para la serie contra Argentina?

Es una confrontación importante, jugar de visitante contra Argentina siempre será un reto y motivación. Este es un grupo que viene haciendo las cosas muy bien en el Grupo América I. Tuvimos una baja que es nuestra pareja de dobles, pero independiente de eso tenemos jugadores que están haciendo las cosas bien. Tengo toda la confianza en mi equipo, sé que la balanza está inclinada para Argentina, pero confiamos en sacar la serie adelante. Pablo González, capitán de Colombia.

¿Qué cambia en la serie sin Cabal y Farah?

Yo estuve toda la semana viéndolos en el US Open y Robert venía con una dificultad en su espalda, un par de días estuve un par de días sin hacer tenis, pero a pesar de eso ellos y su equipo de trabajo han sacado adelante varias semanas. Ellos vienen de un desgaste grande y cuando acabó la semifinal quedaron con varias complicaciones, así que con el cuerpo médico y técnico se tomó la decisión de que no participaran. Pablo González.

¿Qué representa para uds reemplazar a Cabal y Farah?

Siempre en el equipo me he sentido bienvenido. Ahora es completamente distinto, vengo a jugar, vengo haciendo un buen año en dobles y espero hacer lo mejor posible. Alejandro Gómez

Esta es la primera vez que hago parte del equipo oficial, la relación con el equipo es más que positiva. Es un honor representar a Colombia, que siempre ha sido mi sueño, que ahora hay que asumirlo con valor y entusiasmo. Nicolás Mejía

¿Qué opina de los singlistas argentinos?

Sabemos que Argentina es ampliamente el favorito, tienen a Diego que está cerquita del top-ten, Guido que tiene una buena temporada, la pareja de dobles también juega bien. Nosotros tuvimos una baja importante, pero lo importante es que Daniel y yo tenemos nuestras armas, no tenemos mucho margen de error, pero estamos confiados en nosotros y en los jóvenes para sorprender al equipo argentino. Santiago Giraldo.

Equipo argentino

¿Qué sensaciones tienen al saber que son favoritos, aunque en la Davis no se sabe?

Volver a representar al país, más allá de la serie, para nosotros es vestir la camiseta de Argentina, no importa lo que se juega o contra quien. La serie pasada la pasamos bien acá en San Juan, tenemos tres capitanes con mucho que aprender. Va a ser una serie que voy a disfrutar mucho, sin importar quien está al frente. Diego Schwartzman

A todos los rivales hay que tomarlos con respeto porque en la Davis hay jugadores que no tienen ranking, pero vienen y te ganan. No podemos ceder ante nuestra gente. Guido Pella.



¿Qué características tiene el equipo argentino?

Las fortalezas están a la vista, tenemos a Scharman que pasa por el mejor momento de su carrera, Guillo viene de una temporada espectacular, Cebolla, Masche viene de hacer cuartos de final del Us Open, los resultados son muy positivos y tenemos a los mejores del país, mejor que este equipo no podemos lograrlo. Gaston Gaudio.



¿Cuál será el rol del público?

Es muy importante que la gente venga a apoyarnos, como dijo Guillo, más allá de los papeles, será una serie difícil contra Colombia. Que vengan a ver a los mejores del tenis nacional y como lo hicieron antes esperamos que la gente venga a apoyarnos de la misma manera. Guillermo Cañas.

¿Cómo se sintió volver a raquetear entre uds (Coria – Gaudio) después de tantos años de aquella final en Roland Garros?

Bastante flojo la verdad (risas). Emocionado de volver a sentir esas sensaciones que se viven en la Copa Davis, ahora estamos del lado del capitán, la gente nos ha recibido de la mejor manera, se han portado genial con Gaston, Willy, y todos. Guillermo Coria.



